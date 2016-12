Moro: El país se encuentra en el "mayor consumo de drogas" de la historia

El titular de la Sedronar Roberto Moro aseguró que la emergencia nacional en adicciones fue decretada debido que el país se encuentra "en el mayor consumo de la historia", y negó la posibilidad de legalizar la marihuana."La necesidad y falta de tratamiento, como así también pedidos de organizaciones sociales y la Iglesia, hacen que el presidente haya decretado la emergencia para poner programas preventivos a disposición de la comunidad", expresó Moro.En declaraciones a la prensa Moro destacó la escasez de centros de segundo nivel para asistencia de adictos por lo que desde el gobierno se impulsa el trabajo desde la escolaridad primaria y la puesta a disposición de programas preventivos."Más del 70 por ciento de los jóvenes consume alcohol sistemáticamente incluso los fines de semana, hoy argentina tiene una epidemia de consumo de alcohol que, si bien es una droga legal, es la que más daño causa en los jóvenes", indicó.Asimismo, Moro aseguró que desde el gobierno nacional no se analiza la posibilidad de legalizar el consumo de marihuana debido al aumento en el consumo de drogas y consideró necesario priorizar la asistencia."No estamos pensando en legalizar el consumo de marihuana, por eso se decretó la emergencia. Al estar en el mayor consumo de la historia argentina no ayudaríamos mucho con legalizar", expresó."Primero hay que trabajar fuerte en prevención, ofrecer espacios terapéuticos, dar una fuerte presencia del estado y en un futuro el Estado debatirá que quiere hacer. Primero hay que dar una respuesta de las necesidades que tiene hoy la Argentina", agregó.Finalmente el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico cuestionó fallos de la Corte Suprema de Justicia que despenaliza el consumo personal de drogas."El estado debe cuidar el bien común y el bien público. Salud se dedica a proteger la comunidad y no lo individual. Esos fallos cambiaron notablemente la percepción de riesgo de los jóvenes en el país", manifestó."Las encuestas dicen que a partir de los fallos el 70 por ciento de los jóvenes cree que consumir está bien. Consumir cualquier sustancia, tabaco, alcohol o marihuana, es dañino para la salud. No podemos seguir dando doble discurso desde el Estado", añadió. (NA).-