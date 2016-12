Panozzo: "En febrero nos sentaremos a negociar con los sindicatos"

El presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, destacó el proceso de concursos docentes y consideró que "en el primer año de gestión tenemos muchísimas cosas positivas y, como todo balance también un saldo negativo, que son los días de clases perdidos".



El funcionario manifestó que en el comienzo de año hubo emergencia hídrica que afectó a diversas localidades, con escuelas que estuvieron inundadas. "En esos lugares se ha trabajado en la recuperación de saberes. Trabajamos de manera muy articulada con el resto de los organismos y estamentos de la provincia. No se debe un centavo a los transportistas", enfatizó.



Asimismo, resaltó a Elonce TV el "ambicioso plan de puesta en valor y recuperación de edificios. Algunos están en proceso de licitación y otros han sido adjudicados. Se inaugurarán varios edificios escolares nuevos y se harán obras menores en más de 200 escuelas de la provincia durante las vacaciones".



"Vemos 2017 con muchas expectativas, porque hay una mesa de diálogo permanente con los gremios, más allá de los disensos", expresó. Y continuó: "El gobierno de la provincia ha cumplido a rajatabla lo firmado en la paritaria. Hubo trabajadores de la educación que lograron el 41 por ciento de aumento. El promedio fue del 37%. Hay sectores que no han logrado esto. Podemos discutir si alcanza o no, con una escalada inflacionaria nacional. Es el marco de la responsabilidad y que las finanzas de la provincia lo permiten poder cumplir con el cronograma de pagos y hacer frente al aguinaldo".



"En febrero nos sentaremos a negociar con los sindicatos en lo estrictamente salarial", cerró Panozzo.