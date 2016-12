Diputados aprobó por unanimidad el juicio político a Chiara Díaz

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

La Cámara de Diputados aprobó este martes, por unanimidad, el dictamen de comisión de Asuntos Constitucionales que da luz verde al proceso de enjuiciamiento por mal desempeño del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Alberto Chiara Díaz, a quien se lo investiga por el cobro de viáticos como por sus reiteradas inasistencias al edificio de Justicia de la provincia. El despacho también se firmó por unanimidad, a pesar de que previo a este acuerdo hubo algunas disidencias en el seno de Cambiemos que finalmente se superaron. La mayoría de los opositores reclamaron que también se investigue la presentación contra Mizawak.



El peronismo, logró los dos tercios para sesionar tal como lo establece el artículo 144 de la Constitución provincial para suspender al juez y acusarlo. Sin la diputada Tasistro en el recinto,(ya que está fuera del país) el resto de los bloques acompañó el pedido de enjuiciamiento impulsado por Carlos Reggiardo en noviembre de este año . Antes, y por cuestiones formales, Diputados había rechazado un planteo de enjuiciamiento de los ex menemistas Augusto Alasino, Héctor Maya y Domingo Rossi.



El peronismo, con apoyo opositor, se encolumnó en la decisión de correr al vocal que debe investigar, entre otros, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.



Ahora, con el dictamen aprobado, será la Cámara de Senadores la que avance con el enjuiciamiento del vocal que accedió al cargo con Jorge Busti en el gobierno. Con su alejamiento se produce una vacante en la apreciada Sala Penal. Oficialistas y opositores proponen candidatos para reemplazarlo. En tanto, Claudia Mizawak, que también enfrenta ahora un pedido de juicio político (ver aparte) y está ligada a partir de una denuncia periodística a una sociedad comercial con Sergio Urribarri y Omar Carubia, también designado en el Superior por Jorge Busti, conducirán la Sala.



El pedido de juicio político fue acompañado por Cambiemos, Recuperación Radical, UNA, y Unión Polular Frente Renovador



Diego Lara como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales dio los fundamentos del dictamen que avala el enjuiciamiento en los que advirtió la diferencia entre el rechazo que hubo antes al pedido y este proceso que investiga las razones por las que el magistrado "se ausenta de sus funciones para desarrollar labores que no eran ni son propias de la función judicial para la que fue designado", contó el diputado.



"Chiara Díaz no ha tenido en los ultimos años la dedicación exclusiva que pide la Constitución para tan altísimos cargos", sintetizó Lara tras mostrar las ausencias que año a año y comparativaente suma el juez respecto de sus pares a quienes supera considerablemente, según su registro.



Lara también recordó el descargo de Chiara Díaz en los que negó haber recibido pagos indebidos y recordó las "consideraciones despectivas" hacia los legisladores en elíptica alusión a los dicho que tuvo el juez preguntó si todos los diputados estaban "tan limpitos" como él y de paso recordó algunas denuncias que pesan sobre el propio Lara. "Ese proceder desluce la imagen del magistrado" reprochó el diputado y dijo: "No podemos dejar de observarlo porque poco tiene que ver con el decoro",defendió Lara y aseguró que ese comportamiento no influyó en el dictamen que se fundó sobre las cargas "objetivas" contra el juez.



En una extensa fundamentación, que leyó detenidamente, y durante casi tres horas, Lara calculó que Chiara Díaz gastó más de un millón de pesos en sus viajes, y que uno de ellos fue especialmente para una prueba de adn en el marco de una causa que se le sigue por filiación y manutención de un menor.



El diputado de Maria Grande contó, año por año, cómo Chiara Díaz se ausentó de la provincia y cuánto gastó. Casi al cierre preguntó si la actitud del vocal no fue abusiva en relación a la cantidad de permisos que tuvo el juez para ausentarse de su despacho.



Datos contundentes

Del dictamen se desprende que Chiara Díaz se ausentó en 10 años 948 días. "Fueron licencias con goce de sueldo y autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción, por fuera de la feria", aclaró. Y agregó: "En 516 días se le dieron viáticos y vehículos oficiales. Estamos hablando de 1.200.000 pesos, más chofer y pasajes aéreos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y combustible". El legislador también sumó las cifras cobradas por charlas y cátedras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones.



"Dos veces por semana, en 2010, no cumplió con su función. Se comprometía a un cronograma de clases y luego pedía los días", apuntó Lara. Y continuó: "Hay una comparación odiosa. Pero los últimos informes que solicitó el vocal acusado advierten que (Chiara Díaz) tiene 99 días de licencias y 62 ausencias, mientras que Mizawak 39 y 25". "No ha tenido la dedicación exclusiva que establece la Constitución", sentenció el presidente de la comisión, según refleja Página Política.



Otras opiniones



Al margen de los criterios legislativos,y tal como difundió RecintoNet, la decisión de Diputados fue observada por sectores independientes como una maniobra política que habilitará cambios en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia donde se investiga por denuncias de enriquecimiento ilícito y otros temas al ex gobernador Sergio Urribarri y al diputado Pedro Baez además del diputado y secretario de UPCN, José Allende, también denunciado periodísticamente por enriquecimiento ilícito.



Cómo sigue el proceso de enjuicimiento

Según la Constitución provincial, la Cámara de Diputados (una vez admitida la acusación) nombrará una comisión de cinco de sus miembros para que la sostenga ante la Cámara de Senadores, juez de la causa.



El Senado se constituirá en Corte de Justicia, y cada uno de sus miembros deberá preentar un juramento especial de fallar conforme a los dictados de su conciencia. El Senado constituido en Corte de Justicia será presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, o por su suplente legal, cuando el acusado sea el gobernador, el vicegobernador o un ministro del Poder Ejecutivo, y por el vicepresidente primero del Senado o por el vicepresidente segundo en su defecto, cuando el acusado sea un miembro del Poder Judicial.



En cuanto a los plazos, los términos serán fijos y perentorios, el proceso verbal y la sentencia por votación nominal.



Acerca de la votación, el Senado no podrá funcionar como Corte de Justicia con menos de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, ni pronunciar sentencia condenatoria, sino por la mayoría de los votos de esa misma totalidad.



Comisión al Senado



En un breve cuarto intermedio en las bancas, Diputados designó a sus cinco representantes en el Senado. Serán por el PJ, Juan Jose Bahillo y Diego Lara; por Cambiemos Maria Alejandra Viola y Jorge Monge mientra que Unión Polular propuso a Ricardo Troncoso de Recuperación Radical.



Sobre el pedido de juicio a Mizawak



Antes de la sesión, la comisión de asuntos Constitucionales también analizó el pedido de enjuiciamiento contra la presidente del STJ, Claudia Mizawak y resolvieron volver reunirse el martes para trabajar sobre este planteo que lleva las firmas de Emilio Martínez Garbino, Luis Leissa, María Emma Bargagna ,Jaime Martínez Garbino, Guillermo Mulet, Rubén Pagliotto, Luciano Rotman, Maria Eugenia Díaz, Andrés Sobredo, entre otros. (Fuente: RECINTO NET)