Estatales entrerrianos se movilizarán este miércoles a Casa de Gobierno

Por resolución del Consejo Directivo Provincial y los Secretarios Generales de las seccionales de la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos y del secretariado de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, convocaron a los estatales entrerrianos a una movilización a Casa de Gobierno para este miércoles 14 de diciembre.



Según se informó desde la seccional de ATE Uruguay a través de un comunicado, el sector demanda "el pago de un adicional de fin de año de 5000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, más allá de su situación de revista; que el Gobierno declare en forma urgente la Emergencia Sanitaria; la actualización y pago de retroactivo a los contratados de obra y que se ponga fin a la violencia de género que padecen las compañeras en sus lugares de trabajo".



Según se indicó "el plan de lucha incluye que hasta el día 14 de diciembre nos declaramos en estado de alerta y asamblea permanente en cada uno de los lugares de trabajo de todas las áreas del estado provincial para expresarnos junto a nuestros compañeros y compañeras el malestar por los salarios insuficientes, las penosas condiciones de trabajo y que se termine con la precarización, la persecución y la violencia".



"La movilización arrancará con una concentración en las puertas del Ministerio de Salud de Entre Ríos para hacer sentir nuestro reclamo de que se sancione la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, medida que no nace de un capricho sino de asambleas, plenarios y de un estudio minucioso del sistema público de salud cuya conclusión es que el grave estado en que se encuentran los hospitales, centros de salud y el sistema todo exige que se declare ya la emergencia sanitaria", se informó.



La movilización continuará por calle Corrientes hasta La Paz y de ahí hasta Casa de Gobierno donde los estatales entrerrianos pedirán una vez más el pago de un adicional de fin de año, "disposición que se viene aplicando no sólo en las demás provincias sino también otras comuna de las provincias, representando una actitud discriminatoria para el resto de los compañeros trabajadores".



"Se trata del bono que venimos reclamando desde las paritarias de los meses de julio-agosto, habida cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a causa de la inflación y los tarifazos que venimos soportando los trabajadores venimos. En este sentido y tras analizar la evolución de los precios entendemos que el monto de ese pago adicional no debería ser inferior a 5000 pesos", argumentaron desde la seccional de ATE Uruguay.



"Este pago debe alcanzar a todos los trabajadores sin distinguir su situación de revista y estamos a la espera de ser convocados por el gobierno para su instrumentación y que de este modo el gobierno cambie su intransigencia y negativa".