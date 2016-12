Una nueva promoción de trabajadores municipales finalizó sus estudios

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este lunes en el Teatro 3 de Febrero se desarrolló el acto de colación que contó con la presencia del intendente Sergio Varisco.

Los estudios que realizaron los alumnos que son empleados municipales, se enmarcan en el Programa Secundario Semi-Presencial para adultos que se lleva a cabo en el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Municipal. Este año, egresaron 19 empleados que terminan sus estudios secundarios, y 3 que culminaron sus estudios primarios. Además, otros 140 trabajadores recibieron diplomas que acreditan la finalización de talleres y cursos en Lengua de Señas, Electricidad, Portugués y Computación.



Los egresados tuvieron la emotiva colación, en una ceremonia que se llevó a cabo este lunes por la noche en el Teatro 3 de Febrero, y que fue presidida por el Intendente, Sergio Varisco. Estuvieron presentes además, la viceintendenta, Josefina Etienot; los secretarios General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari; de Cultura, Magda Varisco; de Desarrollo Social, Candela Carminio; y de Relaciones Institucionales, Estela Boeykens; la directora del Centro de Formación, Verónica Ramírez, concejales, funcionarios, familiares y amigos.

En la ocasión, se les hizo entrega a los 22 alumnos los certificados que avalan la finalización de sus estudios primarios y secundarios con orientación en "Ciencias Sociales y Humanidades", correspondiente al ciclo lectivo 2014-2016, de la cuarta promoción de alumnos municipales. Asimismo, se hizo el traspaso de banderas con sus respectivos abanderados y escoltas, se entonaron las estrofas del himno Nacional -interpretado por la Banda de la 2da. Brigada Aérea- y la Marcha de Entre Ríos.



Por otra, la Secretaría de Cultura, a través, de su responsable, Magda Varisco, entregó un reconocimiento a la trayectoria del músico Gerardo Farías.

En este marco, el Presidente Municipal señaló que la educación es clave: "si la democracia tiene que ver con la igualdad de oportunidades, esa búsqueda se concreta únicamente a través de la educación, por eso desde el Ejecutivo no hemos escatimado esfuerzos presupuestarios, ni de recursos humanos para que mejoremos año tras año".

Asimismo, valoró el esfuerzo de los trabajadores que finalizaron sus estudios: "Retomar los estudios con alguna edad demuestra gran capacidad de superación y orgullo, y superación en cuanto aprender más, siempre con el apoyo también de los familiares de cada uno", agregó.



Varisco informó que además se ha incorporado la capacitación técnica, "ya que pretendemos que los empleados municipales hagan cursos de perfeccionamiento y aprendizaje en todo lo que es escuela de artes y oficios técnicos". Con respecto a este punto, anunció que el año próximo se creará la Escuela Municipal de Artes y Oficios que junto con la Escuela Municipal de Formación y Perfeccionamiento "va a ser la contribución del Municipio a la educación de los paranaenses, y que permitirá con un título habilitante conseguir trabajo a los jóvenes".

Por último, finalizó su discurso con una reflexión: "ante una hoja que hay que estudiar, ante un libro, somos todos iguales, no importa de qué cuna se vino, y el ansia de superarse se ve muchas veces en el promedio que no es competencia con el otro".

Eduardo Solari, en tanto, reconoció "el enorme esfuerzo que hacen los empleados municipales para terminar sus estudios, perfeccionarse y sentar las bases del pilar fundamental del desarrollo humano, que es la educación, por el aspecto intelectual y porque hace mejores a las personas, dando mayores perspectivas laborales y en general", argumentó.



La satisfacción de los alumnos egresados



Valeria Barrientos, de Jardines Maternales, señaló: "Esto es un orgullo, tener la posibilidad de terminar los estudios gracias al Municipio es importante, la experiencia de cursado fue muy buena gracias al intercambio de conocimientos", dijo para agregar que como un próximo paso cursará la carrera universitaria de trabajo social.

Por otro lado, Jorge Fabbro, de Control Urbano, explicó: "Era una cuenta pendiente que tenía desde hace muchos años, esto es un orgullo, ha sido muy bueno para mi poder terminarlo, agradezco al municipio esta oportunidad". Y sobre el esfuerzo que significó cursar y trabajar, mencionó que "esto demandó más esfuerzo y tiempo, valió la pena hacerlo, me llevo muy buenos recuerdos de los chicos que son compañeros dentro del municipio".



Nómina de Egresados



4º Año "A": Arrúa, Norma; Barrientos, Valeria; Braconi, Karen; D`Elia, Diana; Farías, Diego; Fabro, Jorge; Mascrachio, Guillermo; Osuna, Rubén; Paniagua, Diego; Saavedra, Fabricio; Escobar, Carlos; Villalba, Juan Alberto.



4º año "B": Aristimuño, Paula; Balbuena, Andrea; Barrios, Gabriel; Benítez, Lidia; Britos, Lidia; Arrúa, Agustina; Peralta, Rosa.



Primaria Presencial: Godoy, Blanca; Martínez, Raquel; Ibarra; Soledad.