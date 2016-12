Suba de sueldos en 2017: Algunos gremios pedirán un piso de 25%

Algunos dirigentes de la CGT rotularon de "paritaria indexada" al acuerdo salarial alcanzado entre los gremios estatales bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal. Lo firmado estipula cuatro subas de 4,5% en enero, abril, julio y octubre y en dos de esas instancias las partes interesadas se sentarán para comparar lo acordado con la evolución inflacionaria y eventualmente ajustar. Este oferta fue aceptada por UPCN Salud Pública, Soeme (Empleados de minoridad), Fegeppba (Federación de gremios estatales) y Apoc (personal de los organismos de control), lo que representa a un 70% de los gremios.



Pero en la CGT se niegan a avalar un acuerdo así. Creen que el año que viene la inflación será mayor al 18% que propuso Vidal y que apunta a marcar la paritaria nacional



"Yo no lo firmaría porque pierdo como gremio la facultad de negociar ya que me lo fijaron de antemano; y este acuerdo que se hizo por 15 meses ya coloca hoy en zona roja al trabajador", dijo un dirigente de la CGT con varias batallas paritarias encima. Y agregó: "La paritaria de estatales tiene el problema de estar atada al Presupuesto y eso ya te condiciona".



Jorge Sola, secretario general del gremio del seguro y delegado paritario, dio una definición: "Yo aconsejo negociar con la inflación pasada y no con la que va a venir". Además, Sola es quien confecciona los números económicos de la CGT y la inflación interanual, que justo informó ayer, es del 42,31%y la de noviembre 2,16%. De hecho, no quiso aventurar de cuánto será la inflación el próximo año: "Hoy va a la baja por la recesión", solamente apuntó.



Gremios bonaerenses que no adhirieron, fijaron que el piso salarial que van a pedir para el 2017 será del 25%. Así lo informaron a este diario Cicop (Asociación Profesionales de la Salud), el Frente Gremial Docente y la Asociación Judicial Bonaerense que discute salarios en el ámbito del poder judicial. Todos ellos rechazaron este acuerdo.



Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos, le dijo a Clarín: "Ese acuerdo es para otro país, es un pésimo acuerdo y si lo tratan de imponer habrá plan de lucha". ¿Cuánto van a pedir? "Vamos por un 25% por el 2017 y un 10% por el poder adquisitivo que perdimos en el 2016".



El secretario general de Cicop, Guillermo Pacagnini, cuestionó ante este diario: "Para nosotros ese acuerdo representa el 11,20% de suba salarial porque no tenemos claro si harán esos ajustes versus la tasa inflacionaria". Tildó al acuerdo de "bochornoso" y esperan esta semana ser convocados para discutir el último tramo paritario "retrasado" que abarca octubre, noviembre y diciembre.



El frente gremial de los judiciales provinciales también viene complicado. Pablo Abramovich comentó que "un Gobierno que te prometió un 25% en 2016 y luego quedó a las claras que la inflación superó el 40% y no se quisieron sentar a rediscutir salarios ¿cómo vamos a firmar ese cheque en blanco? A este Gobierno le perdimos la confianza".

Fuente: Clarín