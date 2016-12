Con la palabra de gobernadores, el Senado inicia el debate sobre Ganancias

Política Frigerio recibe a 21 ministros de Economía provinciales

Con la participación de gobernadores y en medio de fuego cruzado, el Senado iniciará hoy el debate del proyecto de la oposición para modificar el Impuesto a las Ganancias, una iniciativa fuertemente resistida por el Gobierno que presiona para que como mínimo se le introduzcan cambios y deba volver a la Cámara de Diputados.La reunión fue convocada para las 10:00 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se discutirá el proyecto aprobado en la Cámara baja por el Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el Bloque Justicialista, entre otros bloques opositores.Al término de la reunión de Comisión, el bloque del PJ-Frente Para la Victoria, que conduce Miguel Pichetto, terminará de definir la posición que llevará al recinto al día siguiente: si acompañará el proyecto sin tocar una coma para convertirlo en ley o si le efectúa cambios para que vuelva a Diputados.Golpeada por el revés sufrido en Diputados, la Casa Rosada apuesta a que los gobernadores puedan convencer a los senadores peronistas de no aprobar la ley tal cual está sino que modifiquen el proyecto para ganar tiempo y evitar que el presidente Mauricio Macri tenga que recurrir al veto, con el costo político que traería aparejado una decisión de tamaña repercusión.Para lograr ese objetivo, el Gobierno ya advirtió que el proyecto impulsado por los diputados opositores tiene un elevado costo fiscal para las provincias, que percibirían menos dinero por la coparticipación del impuesto.El debate en comisión arrancará con el salteño Juan Manuel Urtubey, quien propondrá un nuevo dictamen por ganancias y también confirmó su presencia el cordobés Juan Schiaretti, otro que se opone al proyecto aprobado en Diputados, confirmó NA.Irían a opinar lo contrario el gobernador de Chubut, Mario Das Neves y el pampeano Carlos Verna, mientras que dos de los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña acudirán a la Cámara alta para reforzar el lobby a favor del proyecto.El Ejecutivo enviará al administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, para que explique el costo fiscal de la iniciativa, acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien no está confirmado entre los expositores.Por la tarde, Urtubey y Schiaretti animarán una reunión con otros mandatarios del PJ en el Hotel Savoy, a dos cuadras del Congreso, para fijar posición y también se espera que los cinco gobernadores de Cambiemos más los tres provinciales (el neuquino Omar Gutiérrez, el santafesino Miguel Lifschitz y el rionegrino Alberto Weretilneck) también se pronuncien a lo largo del día.Además, con el mismo fin, a la tarde habrá una conferencia de los ministros de Economía provinciales en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en la Casa Rosada.Sin embargo, algunos no lograron alinear a sus diputados a favor de la postura del oficialismo durante la votación en la Cámara baja y otros no tienen senadores que les respondan en el bloque PJ-FPV, que por ser mayoría determina el resultado.Los gobernadores que más peso tienen en el bloque, como el formoseño Gildo Insfrán, el pampeano Carlos Verna, el tucumano Juan Manzur y la santiagueña Claudia Ledesma Abdala -esposa del senador Gerardo Zamora- apoyarían el proyecto opositor.El mandatario chubuteño Mario Das Neves, que el sábado se mostró en un acto con Sergio Massa, fue uno de los más enfáticos en defender la iniciativa aprobada en Diputados, y adelantó que irá al Congreso "a verles las caras a los que votan en contra de la gente".Por su parte, la CGT manifestó públicamente su respaldo a la iniciativa de la oposición: en lo que va del año, su opinión fue muy escuchada por el bloque de senadores del PJ-FPV en temas como la reforma de las ART y la emergencia laboral y social.En este contexto, el bloque que preside Pichetto se debate entre aprobar la iniciativa tal como está o hacerle cambios, aunque hasta el momento la mayoría de esa bancada está a favor del proyecto en líneas generales, supo NA.El otro punto que se discute en el PJ-FPV es la posibilidad de firmar el dictamen del proyecto este martes para tratar de votarlo en el recinto al día siguiente o bien desistir de ese intento y dejar la votación para el 20 o 21 de diciembre.El oficialismo confía en reunir una mayoría de un tercio más uno (aproximadamente 25 senadores) para bloquear la primera opción porque se necesitarían dos tercios de los votos al no haber transcurrido el tiempo suficiente desde la obtención del dictamen.En caso de que Macri avance con el veto total, tal como dejó entrever su vicepresidenta Gabriela Michetti en declaraciones periodísticas, las Cámaras podrían eventualmente insistir con la sanción con dos tercios de los votos, en cuyo caso la ley se promulgaría inmediatamente.