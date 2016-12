Pedido de juicio político a Mizawak: "Es una denuncia muy superior en gravedad"

Un grupo de abogados presentó este lunes, un pedido de juicio político contra Claudia Mizawak, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La denuncia fue formulada por alrededor de 10 abogados de Paraná y del interior de la provincia.Según se supo, es por "viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción; falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias; percepción de sobresueldos y el enriquecimiento sin causa". Los argumentos son los dichos que Chiara Díaz esgrimió en la Comisión de Asuntos Constitucionales hace dos semanas, cuando tuvo lugar la audiencia de descargo.En diálogo con el programa, que se emite por, la abogada María Emma Barbagna, indicó que "presentamos esta denuncia ahora porque primó ver la sensibilidad que está teniendo la Cámara, que es quien juzga, en relación al vocal Chiara Díaz. Lo que nosotros hemos hecho es una denuncia muy superior en gravedad a lo que él planteó. Si la Cámara utiliza esa misma voluntad para investigar al vocal, con mayor razón tendrán que utilizarla con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia".Luciano Rotman, abogado, dijo que "la denuncia tiene como eje las declaraciones del vocal Chiara Díaz. Entendemos que a partir de las manifestaciones que él hizo se debe promover una investigación. Siempre hubo trascendidos sobre estas situaciones pero nunca de manera tan clara y hecha por una persona que ocupa un lugar tan importante".La denuncia fue presentada por mesa de entrada de la Legislatura. La Cámara de Diputados debe girarla a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político. En la próxima reunión que se convoque deberán analizarla y decidir si la admiten. Aún no se sabe si ingresará en el orden del día de esta semana.En ese sentido, manifestó que "desde un punto de vista moral y político debería ser imposible el rechazo de la denuncia. Correspondería que se investigue. No son dichos de cualquiera, son bastante contundentes. No lo decimos nosotros, nosotros hacemos el pedido para que se investigue. Lo dice alguien que tiene una responsabilidad fundamental dentro de la institucionalidad de la provincia".Además, Barbagna agregó: "trabajamos a partir de las declaraciones, pero ya teníamos otros elementos que los fuimos colectando y se sumaron a la declaración de Chiara Díaz. Siempre hicimos presentaciones de varias características, pero nunca contra el Superior Tribunal. La denuncia no solo se basa en la causa y los dichos".