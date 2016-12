Bordet: "Trabajamos para empezar a pagar el aguinaldo antes del fin de semana"

El gobernador Gustavo Bordet, realizó un análisis de su primer año de gestión. "Fue un año donde articulamos nuestro equipo de gobierno y definimos objetivos. Fue muy intenso, de mucho trabajo. La relación de la provincia con la Nación se presentó como inédita: desde 1943 no se daba la situación que la provincia tuviese signo distinto del gobierno nacional. Esto significó un aprendizaje, trabajar en conjunto para resolver los problemas que son comunes. Mirando para atrás, este primer año fue altamente satisfactorio, porque lo que costaba mucho al principio, hoy se resuelve rápidamente, con mucha celeridad. Fue fruto de haber trabajado en una relación madura con el gobierno nacional", expresó en diálogo con Buenas Noches.



"Me gusta trabajar mucho en equipo, hablar de nuestra gestión en plural; fruto de esfuerzos coordinados. El gobernador tiene que tener la interacción en los equipos para poder trabajar. Estoy conforme, pero creo que hay que dar mucho más", puso relevancia.



El gobernador mencionó, en el mismo sentido: "Tenemos una provincia ordenada, una deuda flotante realmente baja, que es absolutamente manejable".





"Problemas financieros tenemos, pero no es grave la situación de la provincia. No solo estamos pagando sueldos, sino también estamos al día con los municipios, con los que pusimos al día los fondos de coparticipación; nos representó un esfuerzo de 800 millones de pesos, no le debemos ningún peso a ningún municipio. Estamos pagando deuda vieja, terminamos de pagar 200 millones de pesos de una emisión de títulos que hizo la provincia en p2013. Estamos al día con todos nuestros proveedores y contratistas".



Por otra parte, adelantó: "Estamos haciendo todos los esfuerzos para comenzar a pagar el aguinaldo antes del fin de semana". Además, mencionó que "están garantizados en tiempo y forma los sueldos de diciembre, que se cobrarán en los primeros días de enero".

Elonce.com.