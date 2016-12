Ingresó un pedido de juicio político a la presidenta del STJ, Claudia Mizawak

El testimonio de Chiara Díaz

El "ventilador" del juez Carlos Chiara Díaz tuvo inmediatas repercusiones. Un grupo de abogados presentó este lunes, un pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ).El mismo es firmado por Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Emilio y Jaime Martínez Garbino y Luciano Rotman, ex candidato a presidir el Colegio de Abogados Seccional Paraná.La petición, a la que tuvo acceso Página Judicial, refiere a de la "existencia de hechos o serias inconductas". La primer causa que se inscribe es "viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias".Los argumentos son los dichos que Chiara Díaz esgrimió en la Comisión de Asuntos Constitucionales hace dos semanas cuando tuvo lugar la audiencia de descargo."Entendemos que de acreditarse lo expresado por éste (Chiara Díaz),, podría encontrarse directamente afectada u obstaculizada la asistencia regular a las tareas propias del cargo que ocupa", expresaron los denunciantes en su petición.. El artículo 37 de la Constitución Provincial que, en su último párrafo, reza: ". Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que constituye un valor social que hace a la esencia del sistema republicano" (?)., dejando entrever que actualmente, para el otorgamiento de los mismos, no se exigen la presentación de la invitación correspondiente, programa de actividades, como así tampoco la rendición de cuentas", escribieron los denunciantes en la petición que hicieron ante el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Urribarri.Otra de las causales que se imprimió en la denuncia es: "".En ese punto también se vuelve a los dichos del vocal enjuiciado, cuando refirió a "un suceso acontecido entre el doctor (Emilio) Castrillón y la doctora Mizawak, en reunión de Acuerdo, donde el primero le habría solicitado la renuncia a la señora presidente del cuerpo, en atención a la existencia de una participación social de ésta junto al actual presidente de la Honorable Cámara de Diputados y ex gobernador, el señor Sergio Daniel Urribarri".ante los diputados y los denunciantes lo transcribieron.. Tomaron la respuesta que dio Chiara Díaz sobre una pregunta puntual del diputado del PRO, Esteban Vitor, sobre supuesta utilización de gestos reservados. "Lo de los gastos reservados, yo no puedo decir nada porque durante la presidencia mía, que fue del 1994 al 1995, nunca se habló de gastos reservados.", contestó oportunamente el integrante de la Sala Penal que enfrenta el proceso de juicio político."Manipulación de votos en causa Arralde y tráfico de información". Esa es una de las causales más contundentes de la presentación, considera. En presencia de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, el juez Chiara Díaz sacó el tema.. Esa designación terminó en la Justicia con un planteo de inconstitucionalidad del ex convencional constituyente radical, Juan Carlos Arralde, que terminó en caso abstracto porque, el entonces funcionario, renunció al enterarse que el fallo le saldría en contra. Quien no votó fue Mizawak."Smaldone renuncia porque le informaron que el orden de votos había quedado alterado definitivamente y que él iba a ser declarado mal designado. Entonces renunció y planteó después, con la anuencia del Fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) y el Procurador (Jorge) García, que la cuestión era abstracta", denunció Chiara Díaz.