Varisco presentó un proyecto para refuncionalizar la zona suroeste de Paraná

El intendente Sergio Varisco presentó el Proyecto del Eco-Distrito Ribera Oeste, para desarrollar un masterplan de refuncionalización de la zona suroeste de la capital entrerriana."Hay espacios vacantes que son propiedad del Estado Nacional y en este caso, a través del arquitecto Pesci, hemos presentado un proyecto para desarrollar un master plan en los terrenos del Ejercito, en esas más de 350 hectáreas", explicó el mandatario municipal a. "Y a partir de una decisión del gobierno nacional de desprenderse de esos terrenos porque ya no tienen ninguna utilidad para el Ejército Argentino, vamos desarrollar un plan de desarrollo urbano con intervención del Estado y de privados también", anunció.Al consultarle a Varisco, en qué consistirá el proyecto, éste comentó: "Desde un nuevo Centro Cívico para la ciudad, desarrollo urbano, un parque lineal a través de arroyo Tuyucua de más de 100 hectáreas y recuperar un espacio para la ciudad que está a apenas 25 de la plaza central de la ciudad, donde llegamos con todos los servicios e incluso regular algunas intervenciones como el Plan Procrear que gracias a una decisión del presidente, se construyen allí unas 600 viviendas con toda la mano de obra que se genera"."Es un proyecto sin plazo y seguramente no lo va a hacer esta gestión en su totalidad pero si queremos empezar y sentar las bases de esto que transformará absolutamente la vida de los paranaenses", instó el mandatario municipal.Por lo pronto, el proyecto no tiene plazos de ejecución ni financiamiento. Pero desde la comuna apuntan a un acuerdo con el gobierno nacional para ver cuál es el mejor mecanismo para poner en marcha la iniciativa.Por su parte, el arquitecto Rubén Pesci de la Consultara CEPA, dio más precisiones sobre el masterplan que lanzó la comuna. "Contempla areas de urbanización, equipamiento público, educativo, deportivo, y áreas para el desarrollo de empresas. Es un proyecto que buscará revalorizar las costas, los bañados, todo el espacio entre estas áreas urbanas y el río que en muchos casos han sido ocupadas por basurales, e incluso todos los beneficios de servicios, de economía, trabajo e integración social que hace a los barrios periféricos". "Es un detonador de un cambio de ese sector de la ciudad", realzó el especialista.