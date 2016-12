Avanza el proyecto para que los alambrados no tengan maderas de monte nativo

La iniciativa, cuya autoría corresponde a la diputada provincial Mariela Tassistro (Frente Renovador), establece que "todos los organismos dependientes del Estado Provincial, centralizados, descentralizados o empresas con participación mayoritaria del Estado provincial deberán evitar el uso de postes de maderas provenientes de bosque nativo en la construcción de alambrados y/o cercados, adaptando sus obras y pliegos de licitaciones a esta Ley y demás normas vigentes sobre la materia".



El proyecto deposita la autoridad de aplicación en el Ministerio de Producción o el que en el futuro lo remplace, en tanto que las Municipalidades deberán adecuar sus reglamentaciones locales a las previsiones de esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas propias cuando las mismas contemplen límites o modalidades más restrictivas.



"Defender nuestro monte"



Tassistro explicó que "el proyecto de ley tiene como finalidad crear un instrumento legal que colabore con la normativa vigente tendiente a la conservación del bosque nativo. En este sentido es importante que el Estado Provincial contribuya con ejemplos concretos a establecer pronta y firmemente el profundo cambio cultural necesario para corregir el rumbo de la depredación medioambiental".



La legisladora señaló que "se pueden contar por cientos de miles los postes utilizados por la Dirección Provinciales de Vialidad en los alambrados a la vera de las rutas, en efecto normalmente un alambrado lleva 1 poste cada diez metros promedio, 200 postes por kilómetro tomando ambos lados de la ruta, en 100 kilómetros se utilizan 20.000 postes. En todos los casos se utilizan maderas provenientes de bosque nativo, generalmente quebracho, itín, caldén, algarrobo y especialmente en nuestro territorio entrerriano el poste de Ñandubay proveniente de nuestra bosque nativo ?zonas de Villaguay, Lucas Sud, Monjes, Federal entre otras- u otros ya que las maderas de cultivo como el eucaliptus, álamo o las diferentes variedades de pino no soportan ni tiene la duración de estas maderas nobles", detalló.



Entre los fundamentos de la medida, se indica que cualquiera de las especies de maderas duras provenientes de bosque nativo necesitan ente 50 y 80 años para desarrollarse y su precio en el mercado no ameritan una inversión a tan largo plazo, es por esta razón que se hace imprescindible su conservación y administración racional. Con la pérdida de la cobertura boscosa, dada la fragilidad de sus suelos, se daña de forma irreversible el medioambiente. Las especies maderables más valiosas han sido extraídas, quedando solo los de menor diámetro y valor comercial, motivo por el que no se respeta la madurez biológica, ni el objetivo primordial, que es la explotación en armonía con los ciclos naturales de las distintas especies.



Por último, la diputada del Frente Renovador dijo que "existen alternativas tales como la fabricación de postes de cemento, hierro o por el reciclado de desechos plásticos de probada eficacia, como también madera provenientes de bosques implantados con procesos de tratamientos de curados como por ejemplo eucaliptos debidamente tratados. En este sentido entes tales como la Dirección de Parques Nacionales o ADIF dentro del Plan Belgrano ya han tomado las iniciativas licitando la construcción de sus alambrados con estos materiales", finalizó.