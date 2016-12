"El sistema político no puede declarar culpable a Milagro Sala ", dice la OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió que "el sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable" ya que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones sino en función de consideraciones objetivas".



"Lo que indica el Estado de derecho es que debe ser el Poder Judicial el que otorgue respuestas técnicas sobre este tema. El sistema político no puede asumir esa representatividad ni prejuzgar situaciones procesales o jurídicas", advirtió Almagro.



En declaraciones al diario La Nación, el secretario general de la OEA subrayó que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas del caso".



"El sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho", subrayó.



Aclaró que "el único interés" que lo mueve es el de "los principios interamericanos en materia de derechos humanos" y señaló que "da tristeza pensar que hay quienes siempre tienden a buscar alguna otra explicación y prefieren adherir al mundo de la post-verdad repitiendo mentira tras mentira".



"Todo el problema en este caso, es de qué lado de los principios te paras. Nada más. Como lo hicimos respecto a Leopoldo López y a los presos políticos en Venezuela. El tema que se ha planteado es respecto a garantías procesales, no podemos hacer un pronunciamiento sobre aspectos de sustancia. Nosotros lo hemos dejado absolutamente claro en la carta que dirigimos a Milagro Sala, la misma señala que nadie está por encima de la ley, nadie es impune y, por lo tanto, todos deben ser juzgados por sus faltas", indicó.



Almagro subrayó que "recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Argentina a cumplir las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que llama a la liberación de Sala por considerar que la prisión preventiva en el mes de enero fue arbitraria ya que según el grupo de trabajo viola los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte".



"O sea que tal como señalé en mi carta, se insta a cumplir con el debido proceso. Nosotros no hemos inventado esta situación, han referido a la misma Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ONU, la propia CIDH. La apertura del Gobierno para recibir visitas in situ es algo muy positivo", agregó.



Almagro confió en que "se actuará en base a los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos" y señaló que "lo que indica el Estado de derecho es que debe ser el Poder Judicial el que otorgue respuestas técnicas sobre este tema".



"Todos coincidimos en que debe asegurarse el más pleno respeto de las garantías procesales para Milagro Sala o para cualquier detenido, pero que nadie puede considerarse impune en el sentido de que sus crímenes no sean juzgados. No importa de quién se trate. Al mismo tiempo, su legítima defensa debe ser asegurada y ello debe hacerse bajo los más rigurosos estándares internacionales, los que marcan las instituciones especializadas del sistema interamericano y la ONU", indicó.