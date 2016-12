Diputados emitirían hoy dictamen sobre el juicio político contra Chiara Díaz

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento de la Cámara de Diputados emitirá hoy el dictamen que podría dar inicio al trámite de juicio político contra Carlos Chiara Díaz, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ).



Es por la denuncia presentada hace casi un mes por el abogado militante del massismo Carlos Reggiardo, quien acusó al magistrado de uso indebido de viáticos y de haberse ausentado de su despacho para realizar actividades que no están relacionadas con el Poder Judicial.



Chiara Díaz superó en agosto un pedido de juicio político impulsado por los peronistas Augusto Alasino, Domingo Daniel Rossi, Hugo Berthet, Aníbal Vergara, Sergio Paz y Reggiardo. La denuncia fue a raíz de la existencia de un juicio por alimentos iniciado por la expareja del juez, Liliana Mercedes del Valle Mac Dougall, en representación de su hijo. El trámite no avanzó: fue rechazado in limine (al mismo momento de su radicación) por la Comisión de Juicio Político de Diputados.



A mediados de noviembre, Reggiardo volvió a la carga con la denuncia por presuntas irregularidades en el uso de viáticos: el 23 del mes pasado, la comisión de Juicio Político consideró que la acusación reunía los elementos para comenzar a investigar.



La Comisión está integrada Diego Lara (presidente), Rosario Romero, Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por el Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador.



Las primeras medidas de la comisión fue producir medidas de pruebas y llamar a declarar a Chiara Díaz. Se libraron oficios al STJ y solicitaron informes a distintas universidades del país, empresas aéreas y al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), e incluso al Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Civil N° 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tramitó la denuncia por alimentos.



Chiara Díaz ejerció su defensa el pasado 1° de diciembre, cuando ante los diputados de la Comisión de Juicio Político sostuvo que nunca cobró viáticos indebidamente y que los que sí cobró fueron autorizados por los demás jueces del Superior Tribunal de Justicia, incluida la presidenta del cuerpo, Claudia Mizawak, a quien calificó como la "reina de los viajes" . A la vez, la acusó de cambiar el orden de votación en la resolución de la causa por la irregular designación de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas.



Además de negar los cargos que se le imputaron, el juez cuestionó el proceso en su contra y pidió que se investigue a los demás jueces supremos. "Voy a plantear que a todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, empezando por la presidenta, se les haga la misma investigación que ustedes me hicieron a mí", planteó en esa oportunidad.



También exigió saber por qué se le inició la investigación: "¿Es porque soy juez independiente?", preguntó aquella vez y sugirió que habría un interés del "poder político" de cambiar la mayoría en la Sala Penal del STJ, a donde recaerán las causas de corrupción más importantes de la provincia. Esa tesis fue respaldada por el abogado Rubén Pagliotto, quien es uno de los denunciantes del exgobernador Sergio Urribarri, y que originó la imputación al diputado del FPV, Pedro Báez, y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, entre otros, en una causa por contrataciones directas.



"Yo no soy un delincuente. Hay muchos de los que figuran en estas actuaciones que sí lo son, que tienen condena firme, y que a lo mejor no les importa que se les diga una cosa u otra. A mí sí me importa", fue otra de las frases que lanzó Chiara Díaz en su descargo.



Días después de la altisonante defensa de Chiara Díaz, el 5 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos emitió un comunicado en el que informaron que no realizarían declaraciones "con el fin de no interferir con el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ni con la defensa del vocal investigado". "Una vez finalizado este proceso se harán públicas las aclaraciones institucionales o personales que se estimen convenientes", agregaron.



La semana pasada, la comisión que investiga al juez resolvió hacer lugar a la petición de requerir informes sobre el accionar de todos los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.



Este lunes, a las 11, los diputados darán a conocer el dictamen que podría iniciar el juicio político. La resolución será evaluada el martes en el pleno de la Cámara de Diputados que, según el artículo 144º de la Constitución Provincial, "decidirá sin más trámite si se acepta o no el dictamen de la Comisión de Investigación, necesitando para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, cuando el dictamen fuera favorable a la acusación. El quórum para esta sesión se compondrá de tres cuartos de los miembros de la cámara", publica Entre Ríos Ahora. Es decir, para comenzar el juicio político se necesita el voto de 23 legisladores y un quórum mínimo de 26 integrantes de la Cámara Baja.