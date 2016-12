Consideran inconstitucional un proyecto aprobado en Diputados

Cambiemos rechazó el proyecto de ley del oficialismo que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ingresó en el Senado. La acción u omisión de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que le están impuestas, los hace responsables de los daños que causen a terceros o al Estado, expresa el texto aprobado.



No obstante, el Estado no será responsable por los daños ocasionados por los concesionarios de servicios públicos o contratistas del Estado, salvo cuando fuesen consecuencia directa del ejercicio irregular del poder de ordenación, regulación o control sobre el servicio.



"Pretender que una cuestión de tamaña trascendencia como es la responsabilidad por daños que tiene actualmente diversas funciones: preventiva, sancionatoria o resarcitoria, y donde no debe discriminarse según quien sea el dañador sino que se debe atender a la víctima, sea regulada por cada Estado provincial, no sólo producirá el fenómeno de su feudalización, sino que teniendo en cuenta la autonomía municipal que algunas constituciones provinciales establecen, los municipios estarán habilitados para fijar sus propias normas en la materia lo que creará un verdadero aquelarre normativo", advirtió la diputada María Alejandra Viola a El Diario.



Para la legisladora, el texto aprobado es "inconstitucional y peligroso para la democracia" y enfatizó: "Se debe responsabilizar al Estado no sólo por el ejercicio irregular de sus funciones, sino también en su calidad de dueño de las cosas de las cuales se sirve".



Viola aseguró que el proyecto no incluye una "coordinación entre la responsabilidad del Estado y la de sus funcionarios" con el objetivo de "evitar injusticias y moralizar la administración". "Si bien se establece que los funcionarios y agentes públicos responderán cuando cumplan de manera irregular con culpa o dolo sus obligaciones legales, no menciona los daños que éstos cometan con ocasión del servicio encomendado, e impone a la víctima acreditar que el Estado no ejerció adecuadamente su poder de control, contrariando todas las reglas en materia de cargas probatorias", señaló.



Un caso testigo

En Entre Ríos hace ya varios años sucedió un hecho que parecía insólito pero hoy podría ser calificado como premonitorio. Se trata de una historia que tiene como actor principal a un juez (ahora ya jubilado), Eduardo García Jurado. El exmagistrado quedó involucrado en un caso de mala praxis judicial. Así se etiquetó el suceso que tuvo al entonces Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gualeguaychú en el ojo de la tormenta. El entonces magistrado había dictado una prisión preventiva a imputados que luego fueron absueltos.



Tras quedar en libertad demandaron al Estado en una suma que superaba los 5 millones de pesos por daño material, moral y psicológico. Quienes habían estado en prisión hicieron la demanda al entender que el Estado es el responsable ante el mal desempeño de "un servicio público" como es la Justicia.



La Fiscalía de Estado, en un hecho excepcional, citó a juicio a los magistrados actuantes (además de García Jurado) para que se defiendan de las imputaciones por mala praxis judicial. El argumento fue el artículo 23 de la Constitución provincial cuando dice que "los funcionarios y empleados son individualmente responsable de los daños causados a terceros o al Estado".



Sin embargo, para la diputada de Cambiemos, "lo más grave es que se establece que el Estado sólo tendrá acción de regreso si el funcionario o empleado hubiera integrado la litis, sin disponer al mismo tiempo la obligación de citarlos cuando sean conocidos, y sin establecer quien tiene la carga de dicha citación, que debiera estar en cabeza de la Fiscalía del Estado atento las funciones que le encomienda la Constitución provincial de defensa del patrimonio estatal", manifestó.



En última instancia, remarcó: "En base a dicho proyecto que contempla como fundamento de la responsabilidad del Estado sólo la falta o irregularidad del servicio nos preguntamos: ¿Responderá como propietario de cosas riesgosas o por el desarrollo de actividades riesgosas? ¿Tendrá el mismo tratamiento el particular que causa un siniestro con su automóvil, que el accidente causado por un vehículo propiedad del Estado? Si el automotor es del Estado, para que sea procedente su pretensión deberá acreditar que aquel no cumplió adecuadamente sus funciones, trasladando a la víctima la carga de la prueba de tal extremo. También habrá que explicarles que si la mala praxis es atribuible a un médico del hospital público, será también la víctima quien deberá acreditar que el Estado no cumplió con su deber de contralor, es decir, se la obligaría a probar un hecho negativo".