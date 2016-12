Camioneros expresó su apoyo al proyecto de Ganancias de la oposición

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) y Gremial de la CGT, Pablo Moyano, respaldó la media sanción de la Cámara baja al proyecto de cambios del impuesto a las ganancias y rechazó el intento de "llevarse puestas las conquistas de los trabajadores a partir de recetas que tienden a centralizar la riqueza en escasas manos y aumentar la productividad a favor de los más favorecidos, tomando como variable de ajuste los llamados costos laborales".



Moyano fue taxativo al referirse a la iniciativa de cambios en Ganancias y su próximo análisis por parte de la Cámara alta al señalar: "Esperemos que la media sanción del proyecto no trace un paralelismo con la Banelco (Ley del delarruísmo), cuando los senadores votaron una norma ya se sabe cómo y, en los comicios que siguieron, ninguno fue reelecto por el castigo de la sociedad".



"Aún hoy caminan por los tribunales dando giros amarillos los expedientes con la afamada 'Ley Banelco'. Hay que saber quiénes respondieron al reclamo de la sociedad y quiénes hicieron oídos sordos. Cuando haya que decidir, no hay que olvidarse de los patrones que actúan en contra del pueblo", puntualizó Moyano en un comunicado del sindicato que lidera.



El dirigente aseguró también que proteger los convenios colectivos "no menoscaba la concepción del empleo sino que significa restringir la sed de ganancia y de explotación patronal", a la vez que indicó que "la utilización de nuevas tecnologías para comprimir la fuerza del trabajo debería volcarse en la reducción de la jornada de los trabajadores y también para compartir las horas disponibles entre la población laboriosa".



El referente camionero hizo declaraciones durante su visita a Bélgica, donde se entrevistó con su par estadounidense James Hoffa (h) en la Casa Sindical Internacional del Boulevard du Roi Albert II, ocasión en la cual ambos acordaron "tareas conjuntas".