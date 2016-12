Municipio mendocino utilizará la boleta electrónica para votar

Diez precandidatos buscan competir en las elecciones generales que se llevarán adelante el 12 de febrero en un departamento cuyo padrón electoral alcanza a unos 13.000 electores, lo que constituye el 1 % del padrón mendocino, distribuidos en 43 mesas habilitadas.Una de las opciones para quienes no sepan cómo funciona el sistema de voto electrónico es utilizar una máquina "de prueba" que se instaló en cada lugar de votación.Además el gobierno provincial puso a disposición en su sitio web www.elecciones.mendoza.gov.ar , un simulador de la boleta electrónica.El secretario de la Junta Electoral, Alfredo Puebla, en dialogo con medios locales, remarcó que las 43 mesas del departamento ya están en funcionamiento, y que se notó un "alto flujo de votantes" durante las primeras horas de la mañana.La convocatoria a elecciones fue realizada en agosto por la intendenta interina, Norma Trigo, que quedó a cargo del municipio tras la renuncia del jefe comunal justicialista, Sergio Salgado, quien acusado por administración fraudulenta y asociación ilícita, fue detenido en abril pasado, y luego renunció al cargo.Debido a la detención de Salgado, quien es investigado por la justicia por ilícitos durante su gestión y su posterior renuncia, Santa Rosa alteró su calendario electoral, ya que el ex jefe comunal había sido reelegido en las elecciones llevada adelante en 2015.El ex intendente recuperó su libertad el mes pasado, tras un fallo de la sala penal de la Suprema Corte de Mendoza que revocó la prisión preventiva en su contra, al entender que no hay riesgo de fuga ni de que obstaculice la investigación.Los precandidatos para reemplazar a Salgado son por el Frente Santa Rosa Cambia -compuesto por la UCR, el PRO, el PD y la Coalición Cívica-: Norma Trigo, actualmente a cargo de la intendencia; Débora Quiroga; Daniel Jofré y Mirtha Reyes.En tanto, el peronismo lleva como precandidatos a la ex reina de de la Vendimia, Flor De Stéfanis, Cristian Gonzalo Sánchez, Juan Ricardo Cobo y Gustavo Jofré.Por el Partido Obrero, se candidatea Daniel Carrizo y el candidato del Partido Federal es Pablo Rosales.