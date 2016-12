Bullrich denunciará a grupos de Facebook que convocaron a saqueos

Anticipó que la demanda contra los autores de esos menajes será por "incitación a la violencia" ya que, según dijo, "una cosa es decir que «no me gusta este Gobierno», pero otra cosa es llamar a saquear".

"Nosotros no tenemos temor a que haya disturbios a fin de año porque el Gobierno ha hecho un política social profunda, lo que sí vemos es un intento de querer generar un clima. Hay un montón de grupos en Facebook que dicen que van a saquear y voltear al Gobierno", advirtió .



La diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que también estaba invitada al mismo programa, cruzó a Bullrich y le reclamó que "investigue de dónde vienen las cuentas", para que no se arremeta contra sectores sociales de manera infundada.

"Hay que investigar de dónde vienen las cuentas. Supongo que lo vas a hacer. Le hicieron una denuncia a Barrios de Pie y no estaba en la marcha", la apuró la legisladora progresista.

Frente al reproche de Donda, Bullrich contestó que "por supuesto" van a discernir cuáles son grupos que efectivamente se involucraron en los mensajes, y pidió a las organizaciones sociales "salir un poco de la calle" para formar parte de "mesas de diálogo".



"Sería bueno que si hay un acuerdo, como fue en esto de la economía popular, empecemos a salir un poco de la calle y encontremos mesas de diálogo", indicó.

Al respecto, Donda corrigió a Bullrich y le recordó que el diálogo que luego derivó en el acuerdo por la Ley de Emergencia Social fue gracias a la presión que generaron las movilizaciones de los movimientos sociales en el espacio público.

"Me parece que fue un triunfo de los movimientos sociales que trabajan en los barrios más pobres", manifestó.