Esta semana se concretará un nuevo paro bancario

Según indicó la Asociación Bancaria, este lunes las medidas de fuerza serán ratificadas por un plenario de secretarios generales.

Se tratará, así, de una profundización en las medidas llevadas a cabo por los empleados del rubro, que anteriormente habían concretado paros parciales durante las últimas tres horas de atención al público.

La medida de fuerza fue anunciada por el gremio luego de que fracasara una reunión con la Asociación de Bancos De la Argentina (ABA) en el Ministerio de Trabajo.



El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, advirtió que si en los próximos días el sector no recibe una respuesta a sus reclamos, profundizará la medida al concretar una huelga de 48 horas.

El sindicalista tildó de "nefasta" la actitud de la cámara ABA, al señalar que "no quiere firmar el acuerdo y solamente ofreció pagar un bono, obviando el incremento paritario".

"Una vergüenza lo que hace la banca extranjera, que presiona al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y al Gobierno para voltear los acuerdos que hemos firmado con el 80 por ciento del sistema financiero", cuestionó el dirigente.



En un comunicado, ABA aseguró que ofreció "pagar un bono especial no remunerativo pagadero antes del próximo 31 de diciembre".

En ese sentido, argumentó: "ABA manifestó su disposición a iniciar en enero próximo las negociaciones paritarias para el período 2017, con el objeto de mantener el poder adquisitivo del salario".

El gremio había acordado mejoras salariales con la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) y la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba), que, según denuncian, ABA no quiere reconocer.



Ese acuerdo estableció un pago para el 31 de diciembre de 8.000 para los sueldos que hayan alcanzado un promedio de 25.000 pesos en 2016, otro de 10.000 pesos para las remuneraciones de entre de entre 25.000 y 35.000, y 12.000 pesos para quienes tienen sueldos superiores a esas cifras.

Lo pautado también dispone de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integra de una suma fija de 2.000 pesos, a lo cual se adiciona un 10 por ciento de todas las remuneraciones.



La paritaria bancaria estableció también que los trabajadores del sector durante el primer cuatrimestre de 2017 perciban 4.130 pesos a cuenta de la negociación salarial del año próximo.