"El error en la derrota fue no haber mostrado más a Zannini", dijo Kirchner

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, señaló que el "error" en la campaña previa a las elecciones presidenciales del año pasado, que el Frente para la Victoria perdió a manos de Cambiemos, fue "no haber mostrado más" al candidato a vicepresidente, Carlos Zannini.

Además cuestionó, sin nombrarlo, al entonces candidato presidencial Daniel Scioli por el "nombramiento anticipado" del Gabinete con el que gobernaría de ganar las elecciones, y lo atribuyó a un intento del exmotonauta de hacer una "demostración de independencia" del cristinismo.



"El error fue no haber mostrado más al candidato al vicepresidente. Zannini se hubiera comunicado muy bien con la sociedad", afirmó en diálogo con radio 10 el hijo de la expresidenta Cristina Fernández, que salió al cruce de quienes desde el peronismo adjudican al kirchnerismo la responsabilidad de la derrota electoral.



El diputado del Frente para la Victoria reconoció, en esta línea que en la "conformación de la fórmula" no estuvieron "todo lo lúcido" que podrían haber estado.

"Hubo cuestiones como el nombramiento anticipado del gabinete que era como una demostración de independencia. Gente de su entorno lo llevó a hacer eso y al día de la fecha esa gente ya no está", remarcó Kirchner, que interpretó que a partir de ese "error" se dejaron puntos en el camino, desde los 39 que Scioli obtuvo en las PASO hasta los 37 con que finalizó en la elección general.



Por otra parte, Máximo se refirió el calificativo de "impostor" con que el presidente Mauricio Macri calificó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien el martes pasado en la Cámara Baja se alió al kirchnerismo para imponer un proyecto unificado de reforma al impuesto a las Ganancias.

"La calificación de impostor a Massa es demasiado duro para alguien que acompañó en tantas leyes", aseguró, y agregó: "El bloque del Frente Renovador fue vital para estas leyes. Que le digan impostor a Massa habla de la poca templanza de Macri".



En tanto, el jefe camporista fustigó el rumbo económico que viene ensayando el Gobierno nacional, y al respecto señaló que la "lluvia de inversiones" que había prometido Macri para el segundo semestre de este año "se transformó en una lluvia ácida de endeudamiento que corroe el sistema argentino".