Más exigencias frenan la reapertura de sanatorio en Gualeguaychú

Tras la sexta inspección que el sanatorio recibió para constatar el estado del área de Diagnóstico por imagen y Terapia Radiante, el 1 de diciembre pasado, Salud de la provincia abrió el expediente Nº 1923098 para la habilitación de la sala de radiología, equipo rodante y arco C.



Para continuar el trámite de apertura del sanatorio se le exige a la Cooperativa: Informe de seguridad, eficacia de los tres equipos de radiología, realizado por profesional idóneo matriculado, lo que se tuvo que buscar un técnico de otra ciudad para poder efectuar esa medición.



Informe de cálculo de blindaje de la sala de radiología y quirófanos donde funcionará el arco en C; dosimetría personal (sala de rayos y arcos en C) informe ambiental de la sala de radiología y quirófano.



Se le solicita el certificado anual ambiental; para el arco C se deberá definir el equipo médico que lo operará y se deberá presentar título, matrícula y especialidad de los profesionales. En referencia a los elementos de protección para el personal deberá contar con anteojos plomados y guantes plomados entre otros trámites.



Casi seis meses de gestiones



La Cooperativa "Luis Jeannot Sueyro", comenzó a formarse en el mes de abril pasado una vez que la empresa médica San Lucas y el municipio con su idea de hacer su fundación decidieron bajarse como oferentes, para dar lugar a que madurara el proyecto de la Cooperativa de los trabajadores.



Los ex empleados de Agos comenzaron en el mes de junio a realizar las gestiones con el fin de poder conseguir armar una cooperativa. Para esto hablaron con los concejales, con el representante de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, Juan Carlos Paludi y mantuvieron una reunión con el ministro de Salud de la provincia, Ariel de La Rosa en la sala de reuniones del Hospital Bicentenario, para tener el visto bueno del ministro.



"El propio ministro nos dijo que no iba a haber ningún tipo de inconveniente para habilitar la clínica", recordó el presidente de la Cooperativa Telmo Martínez.



"Teníamos el compromiso de que el municipio nos iba a dar un préstamo, Paludi nos dijo que no había inconvenientes en aceptar la cooperativa y el ministro nos manifestó que no iba a haber problemas con la habilitaciones, entonces el 10 de julio comenzamos con la obra de puesta en valor del edificio", manifestó.



Cuando las refacciones estuvieron terminadas, la Cooperativa en conformación en aquel momento, habían decidido que el 8 de agosto iban a hacer la apertura formal del sanatorio.



"El 29 de julio nos vienen de Salud Pública de la Provincia, para decirnos que el sanatorio estaba inhabilitado para trabajar, que había caído la habilitación porque habían pasado más de seis meses del cierre, cosa que no fue así porque el cierre fue el 8 de marzo. Luego nos hicieron un acta y desde entonces comenzó nuestra peregrinar por el Ministerio de Salud", concretó.



El 4 de agosto, representantes de los trabajadores de Agos se presentaron en el ministerio para interiorizarse de los trámites a seguir.



"Primero nos hicieron habilitar farmacia, esterilización y la parte médica que comprendía la guardia, el quirófano y terapia intensiva. Terminamos con eso presentamos todo, y luego nos pidieron un informe ambiental. Al poco tiempo tuvimos una tercera inspección que fue de laboratorio bioquímico", recordó el presidente de la Cooperativa.



"Hicimos una farmacia nueva, se hizo un contrato con una empresa privada para que se hiciera cargo de la esterilización; se hizo el laboratorio de la farmacia a nuevo. Luego vinieron las exigencias de contar con un laboratorio bioquímico, se acondicionó un lugar para montar un laboratorio, se compró equipamiento y se alquiló parte del equipo para que comenzara a funcionar", describió.



Luego tuvimos que hacer un contrato con Soma (SA) que es la única empresa habilitada para funcionar, y tenemos que pagar 15 mil pesos por mes aunque aún no estemos generando residuos de este tipo, pero es una exigencia de Ambiente de la provincia que tenemos que cumplir.



Luego tuvimos que suscribir un contrato con una empresa de diálisis para la atención de pacientes agudos".



Martínez destacó el hecho que en cuatro meses tuvieron seis exigencias que cumplir.



"Tuvimos una inspección de servicio médico, otra de farmacia; laboratorio; ambiente; de bioingeniería y arquitectura y la última fue de rayos y diagnóstico por imagen, cuyo informe mandaremos a mediados de la semana que viene".



En tanto notó que "siempre las inspecciones llegan luego de algún reclamo que hacíamos en los medios de comunicación, sino no venían a inspeccionarnos".



Con seis inspecciones desde el 29 de julio hasta el 1ro de diciembre, la Cooperativa le solicitó al Ministerio de Salud que "nos habilitara el sanatorio mientras íbamos cumpliendo los requisitos por parte, pero cada vez que terminamos con los requerimientos de una inspección, nos decían ahora falta esto y lo otro. La excusa de por qué no nos pedían todo junto es porque no tenían presupuesto para mandar los inspectores al sanatorio".



La semana que viene la Cooperativa llevará a Salud el informe de Rayos y esperan poder terminar de una vez con los trámites con el fin de que les habiliten, pero aún faltará seguir gestionando la habilitación para el funcionamiento de terapia intensiva que podría llevar un semestre más. Mientras los demás servicios podrían estar funcionando generando ingresos a la Cooperativa y reinvertir dinero en mejoras.



"Ya no vamos a poder abrir antes de Navidad como teníamos pensado, ya no nos dan los tiempos administrativos, porque una vez que nos den la habilitación tenemos que inscribirnos en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, tenemos que inscribirnos en Pami, en la Asociación de Clínicas de Entre Ríos y en todas las obras sociales. Puede llevarnos semanas", resaltó.



Por la tardanza en la habilitación algunos médicos que se habían comprometido a trabajar junto a la Cooperativa, comenzaron a irse en búsqueda de mejores oportunidades laborales.



El costo fijo



Mientras tanto, la Cooperativa tiene un costo fijo de más de 43 mil pesos por mes, sin poder generar ingresos. Pese a que no está generando residuos patogénicos se le debe pagar 15 mil pesos mensuales a la empresa Soma; los costos de electricidad más impuestos que se le recargan en la factura de luz, son de 25 mil pesos y 3 mil de teléfono, sin contar otros gastos como la factura del gas natural o los honorarios de los profesionales que asesoran a la Cooperativa para redactar los informes y luego ser elevados al Ministerio de Salud.



La semana que viene los trabajadores armarán en la vereda de Agos sobre calle Ayacucho el "arbolito navideño de la esperanza, para recuperar los puestos de trabajo", como una manera de tomar contacto nuevamente con la gente que tanto ayudó a los cooperativistas.



Hubo rifas, remates de enseres donados con el fin de juntar recursos económicos para la puesta en valor del edificio, donaciones de materiales para la construcción de particulares, instituciones y empresas. A su vez dinero de los contribuyentes fue a parar a un préstamo de 3 millones de pesos del municipio para financiar el arranque de la Cooperativa, del cual se entregó la mitad de ese monto, para desembolsar la otra mitad dos semanas después de la habilitación.



Es por eso que los socios de la empresa de la economía social quieren de alguna forma tomar contacto con la gente, mientras prometen nuevas acciones, si es que la semana que viene no hay novedades sobre la habilitación definitiva del sanatorio. (El Argentino)