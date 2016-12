Rogel pedirá que se detenga la incorporación de capitales a Sidecreer

El ex legislador nacional sostuvo que "como le dije al gobernador el día que mantuvimos una audiencia, antes que cualquier cosa me siento entrerriano y un ciudadano que con la experiencia que uno tiene está dispuesto a ayudar a cualquier gobierno de cualquier signo político que sea. Lo de Sidecreer debe ser detenido puesto que no constituye en sí sino una entrega de un servicio que el estado estaba prestando, para que la usura se haga cargo de este servicio".



Dijo que cuando el ex gobernador Montiel creó esta tarjeta lo hizo en un contexto que para nada ha cambiado. "Desde el Papa para aquí, todos han señalado que el sistema financiero en el mundo y en la Argentina no ha tenido ningún miramiento, y ni siquiera se ha reformulado el sistema financiero que está desde la época de la dictadura", refirió.



Por lo tanto, en este contexto, "cuando se creó SIDECREER se hizo porque una serie de organizaciones, como mutuales y financieras, tenían de rehén a los trabajadores estatales y municipales, y en la mayoría de los casos llegaban a fin de mes sin cobrar un solo peso".



Resaltó que "el Banco Municipal servía de precio testigo para que la usura en el tema pignoraticio no tuviera de rehén, sobre todo, a los más humildes, que son los que más necesitan un crédito o un préstamo inmediato como es el que constituye el sistema de Sidecreer".



"El Estado no puede generar expectativas como las que generó con Sidecreer, y por incorrectas y sucesivas administraciones, buscar como solución la incorporación de capital privado que si o si puede llegar a funcionar aplicando altas tasas de interés, que es lo que buscan", manifestó.



Sostuvo, asimismo, que "lo primero que había que hacerse público es en que ha consistido el manejo en los últimos 10 años al menos, de Sidecreer, cuál ha sido el incremento de personal, cuáles han sido sus balances y cuáles han sido los procesos de capitalización que se han seguido, para que hoy esto que en cualquier lugar del mundo es en términos financieros algo que debería dar una excelente rentabilidad, el Estado se la esté ofertando a terceros porque da pérdidas".



"Fundir Sidecreer es más o menos como fundir la Coca Cola, porque teniendo a todos los empleados públicos de la provincia como potenciales clientes, nunca pudo haber funcionado mal o haber llegado a esta situación. Una correcta investigación de lo sucedido es lo primero que hay que hacer antes que el Estado se desprenda o que busque soluciones que terminan emparentándose con negocios privados. Esta participación de privados en un proceso social, como es esta tarjeta, no tiene otro destino que volver a colocar a los empleados en la mano de la usura", dijo Rogel.





"Yo no creo ni en la buena ni en la mala fe del gobernador, creo sí, que esto no fue un tema de campaña electoral, y que estas cosas son las que hay que adelantar en tiempo y forma cada vez que uno se presenta en una elección: para que en este caso, el empleado público, cuando tuvo que optar en términos electorales, pudiera estar sabiendo que este era un tema que se iba a poner a discusión".



Sostuvo Rogel que "las cosas del Estado no pueden manejarse de esta manera, si hay algo que de pronto y sin más explicaciones genera déficit, nos la sacamos de encima incorporando capital que no tiene otra salida que no sea venir a cobrar tasas de intereses de usura y volver a colocar a los empleados en la situación con la cual se dio origen a esta tarjeta. Continuar este proceso significaría volver al punto cero por el cual se creó Sidecreer en el gobierno de Sergio Montiel".