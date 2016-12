Varisco y el primer año de gestión: "Estoy satisfecho"

-¿Qué balance hace de este primer año de gestión?

-Estoy satisfecho, especialmente en materia de obras públicas. Ni en el mejor de los sueños pensé que se iban a ir concretando obras transformadoras en la ciudad, y hablo de las propias como de las que gestionamos con el Gobernador y ante Vialidad Nacional. Desde la construcción del Túnel Subfluvial en 1969, salvo el Acceso Norte que está incompleto, no se hicieron obras en la capital provincial. Hoy, se está completando el Acceso Norte con una inversión superior a los 200 millones de pesos y el lunes empezaron los trabajos en el Acceso Sur de la ciudad, con 300 millones de pesos. Entre enero y febrero, Vialidad Nacional va a licitar el tramo de Circunvalación que nos está faltando desde el puente trunco de Almafuerte hasta la entrada a San Benito y eso nos va a permitir que calle Salellas deje de ser una ruta y sea una calle interna del Parque Industrial.

Además, hay una gran apuesta que hemos hecho nosotros para revertir el concepto de que Paraná es la capital de los pozos, mediante la inversión de no menos de 180 millones de pesos; hay más de 80 calles nuevas que antes eran de tierra y este ritmo de inversión no lo podemos bajar y lo vamos a incrementar.



-El puente entre Paraná y Santa Fe es otra obra emblemática.

-Es una decisión del Presidente de la Nación y fue prometido durante la campaña electoral. La empresa que ganó el concurso está haciendo el proyecto ejecutivo que se va a licitar en 2017 y va a estar en construcción en 2018. La traza está definida en la zona de la Toma Vieja, de allí una ruta va a conectar con el Acceso Norte y harán una Circunvalación que se va a licitar conjuntamente con el puente.



-¿Cómo fue este primer año gobernando en coalición, sobre todo por las situaciones polémicas que se generaron en el Concejo Deliberante entre la Presidenta y el bloque mayoritario?

-Son episodios que no han sido del agrado de nadie, incluso de la misma Presidenta del Concejo. Cambiemos incluye al PRO, a la UCR, a sectores del peronismo y grupos independientes que nos están acompañando y hay mucha armonía; no se puede volver al pasado, hay que dejar atrás lo que ocurrió en la Argentina durante los últimos 12 años. Éste es un frente político, no sólo electoral, que tiene larga vida.



-¿Cómo es su relación con gobernador Gustavo Bordet?

-El signo de los nuevos tiempos es sincero y no hipócrita. Hay un trabajo mancomunado, con gestiones que realizamos juntos, nos acompañamos mutuamente. Bordet fue dos veces intendente de Concordia, con lo cual cada vez que hablamos es sobre obras, servicios y temas sociales. La gente nos eligió para que le solucionemos los problemas. Vamos a trabajar juntos para la ampliación del Parque Industrial municipal, donde hay más de 30 empresas que este año pidieron localizarse. También hablamos sobre el Parque Tecnológico que vamos a ubicar en el Parque Nuevo, para que sea administrado por la Provincia y el Municipio; de la misma manera él ha reactivado el Centro de Convenciones que se inició en la gestión anterior y es una obra trascendental porque será el más importante de la región y va a ser un verdadero producto turístico para la ciudad.



-La descentralización municipal fue uno de los primeros anuncios de la gestión, ¿están avanzando en ese sentido?

-Es necesario darle valor a otras zonas de la ciudad. La falta de planeamiento hizo que Paraná se convierta en una ciudad unipolar. Las grandes escuelas, los bancos, los comercios y la administración pública confluyen en el centro. Hay que crear distintos polos de atracción para realzar los barrios; hicimos un Plan Maestro para la urbanización de las 350 hectáreas del Ejército y tenemos un proyecto para construir 600 de viviendas detrás del Hospital "Teresa Ratto", cuya financiación está sujeta a las posibilidades del Estado Nacional.



-La licitación del transporte urbano y los cambios de circulación generaron controversia.

-Pretendemos favorecer el transporte público, especialmente de los colectivos. Queremos terminar con las prórrogas a las empresas de transporte urbano de pasajeros y volver a licitar, ya que la última fue en 1986 cuando el Intendente era mi padre. Sancionamos el marco regulatorio, mandamos el pliego y falta la audiencia pública que la vamos a hacer una vez que los concejales estudien la propuesta y después vendrá la sanción, o no, de la Ordenanza. Hemos avanzado en beneficios, hay nuevas trazas de itinerarios, boleto primario y secundario gratuito; otro tema sobre el que queremos trabajar es la necesidad de líneas nocturnas que vinculen los centros educativos y los centros de salud y estamos gestionando que Paraná pueda ser incluido en la tarjeta SUBE, que beneficiaría a los estudiantes universitarios, las amas de casa, entre otros sectores.



-¿Cómo vislumbra el desarrollo del área metropolitana?

-Con Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y Santa Fe sumamos un millón de habitantes. Con los municipios cercanos tenemos que resolver el sistema de transporte público porque cada Comuna resuelve su concesión.

Otro tema que debemos abordar es el del agua potable porque en las localidades aledañas no es de buena calidad. Con Bordet estamos gestionando recursos ante el Fondo Fiduciario para que desde la planta de agua de Paraná se las pueda abastecer.

Además, firmamos un convenio entre los cuatro municipios para que los residuos que no se reciclan vayan al relleno sanitario que va a estar ubicado en calle (Juan) Báez al final.



-Este año se lanzó la separación en origen, ¿qué evaluación hace del programa?

-Es difícil. Hay lugares donde funciona mejor que en otros. Es una cuestión absolutamente cultural. Es una manera de empezar y hay que arriesgarse. Lo mismo pasa con las bicisendas que vamos a construir dentro de poco. Hay que hacerlas aunque al principio se diga que nadie las va a usar.



-Fue muy polémica la adquisición de parte de la Portland, ¿qué explicación da el Municipio a instancias de lo que pretende hacer en ese sector?

-Creemos que las cosas hay que hacerlas al principio de la gestión para que den los tiempos. Queremos unir Puerto Viejo con Bajada Grande. También estamos en tratativas por la costanera porque creemos que hay que abrirla y sobre calle Estrada se puede hacer una doble vía. En cuanto al Predio Ferial, la garantía y la transparencia en este tema es que la tasación va a ser oficial. Entonces, junto al Centro de Convenciones de la Provincia creemos que completamos otro producto turístico. Queremos alentar a los privados a que inviertan porque puede ser un polo de atracción muy importante.

Por otro lado, también enviamos una serie de iniciativas políticas como el proyecto para una nueva Terminal. Para eso hemos definido, después de todas las consultas posibles, la zona entre el club Ministerio y el acceso al Túnel.



-Otro tema que ha generado debate es la demora en la ejecución del Presupuesto Participativo.

-Sí, está demorado. En esta gestión quisimos concluir con lo ya lanzado. Especialmente, los trabajos de iluminación. Ahora vamos a hacer obras nuevas del Presupuesto Participativo. Heredamos una situación complicada. En el informe que presentamos el 1 de marzo en el Teatro 3 de Febrero ante el Concejo Deliberante dijimos que no nos parece que haya que repetir aquello de la herencia, pero esto había que transparentarlo. Incluso hicimos una auditoría con la Universidad Nacional del Litoral. Hay que decir la verdad: no tenemos deuda financiera pero adeudamos más de 500 millones de pesos a proveedores y contratistas. Los recursos humanos del Municipio estaban con muy mala atención. En algún momento, un municipal cobraba más que el empleado provincial. Cuando asumimos, el trabajador de la Municipalidad cobraba menos que cualquier empleado municipal de la provincia. Dimos una paritaria del 44% y sabemos que no alcanza. Además, nos encontramos con poca capacidad técnica. Otro de los problemas es la deuda intangible, social y en materia de vivienda y la falta de mantenimiento de la red de agua y cloaca. Esto nos retrasó un poco el Presupuesto Participativo y no le hemos prestado la verdadera atención que debería.



-¿Qué idea tienen sobre lo que se demanda desde los barrios? El vecino siente que le faltan cosas y reclama, por ejemplo, asfalto

-El tema vial es una carga que tenía la ciudad. Creo que nos hemos puesto al día. Esto no significa que estemos en el mejor de los mundos. Ahora vamos a hacer una gran inversión en equipamiento municipal. Necesitamos hacer una compra de contenedores y de camiones de carga lateral. Necesitamos máquinas viales y licitar las obras y el mantenimiento. Para que el empleado municipal pueda rendir efectivamente hay que darle los elementos de trabajo.



-¿Prevén obras de pavimentación?

-Lo que vamos a reactivar, ahora que ha bajado algo la tasa de interés, es el sistema de consorcios. Esto lo hemos hablado con el Banco de Entre Ríos SA. Habrá líneas de crédito para consorcio de agua, de pavimento y de cloaca. El Municipio se hará cargo de lo que no puedan pagar los vecinos. Sabemos que los bolsillos no dan.



-Según el plan de gestión que usted manifiesta, ¿cree que les alcanzan cuatro años?

-Ya soy viejo como para darme cuenta que hacerse proyectos personales no sirve. Sí creo que no alcanzan cuatro años y quizá no alcancen ocho. Por eso, nos pareció un error de alguna gestión anterior terminar con el proyecto estratégico que ahora vamos a retomar. Si la ciudad define urbanizar junto al río de una determinada manera y los sectores sociales, económicos y políticos se comprometen, una vez discutida y consensuada la idea, el que viene tiene que continuar ese plan. Esto es madurez después de 30 años de democracia. Ganar una elección y creerse fundadores de una ciudad, de una provincia o de un país es un sueño neroniano que no tiene sentido.



-¿Sigue anhelando la posibilidad de ser gobernador?

-(Risas) No lo puedo decir porque no sé qué va a pasar. Una vez lo intenté e hice una buena elección. Las circunstancias del radicalismo en el 2003 no eran las mejores y alguien tenía que asumir la candidatura. Ahora me gustaría transformar la ciudad y creo que lo vamos a hacer. No sé si alcanzarán los cuatro años. Eso lo decidirá el pueblo. Creo que Paraná viene de todos los males. En los 12 años del kirchnerismo abundaron los recursos y Paraná los desaprovechó. A la ciudad le falta un salto de calidad. El desafío más grande es que pase de ser una ciudad de empleos no productivos, como los públicos y de comercio, a otros productivos. Para eso tenemos cuatro vectores: el área industrial, el parque tecnológico, el cordón frutihortícola y el turismo. Necesitamos productos turísticos como el predio ferial, el centro de convenciones. También tenemos pensado el año que viene recuperar el Thompson a través de una obra de canalización del tramo final del arroyo Las Viejas que está muy contaminado. Además hay que trabajar en el curso del río para su descontaminación.



Multimedio

El Concejo Deliberante aprobó la puesta en marcha de un multimedio municipal. Sobre el proyecto, Varisco sostuvo que "la idea es tener una radio, un canal y una editorial para poder viabilizar la impresión de los autores paranaenses. Yo me imagino tanto en la radio como en la televisión algo apartidario. Hay muchos ejemplos en el mundo. El mejor sería el de la BBC de Londres. Esto le tiene que servir a la comunidad y a los periodistas. Es para que haya debate de ideas sin necesidad de caer en la competencia electoral".



Inversiones

Consultado sobre el interés del sector privado en invertir en Paraná, Varisco respondió que sí y agregó que "cuando asumimos nos encontramos con más de 1500 expedientes en mora para aprobación de loteos, permisos de uso e, incluso, finales de obra. Nosotros hemos habilitado muchas construcciones de edificios, división de parcelas, loteos, etc. Todo dentro de la ley porque yo no soy ciego y sé que hay gente que está en contra de la construcción de edificios en algunos sectores de la ciudad. Un gobernante tiene que ser esclavo de la ley. Si un pedido de construcción cumple con el Código de Planeamiento y con el Código de Edificación no queda otra que habilitarlo. Además, los permisos que se han dado tienen en cuenta las factibilidades de agua, cloaca, transitabilidad, etc. Lo que sí enviamos a la Comisión de estudio del Código Urbano es una sugerencia con respecto a la zona del Parque Urquiza. Yo creo que hay que zonificarlo".



-Incluido el edificio de 25 pisos de calle Catamarca

-Incluido absolutamente todo. Donde no hay factibilidad hemos negado los permisos. Hay una zona, del Seminario hacia el Este, que es para donde, a mi entender, la ciudad debería crecer. Incluso porque van a venir inversiones de buena calidad junto con el puente (a Santa Fe). Ahí se han querido hacer inversiones importantes y yo las he negado porque no tenemos factibilidad de agua en esa zona. Falta hacer una obra de 120 millones de pesos, que la hemos pedido a la Nación, para cambiar las bombas de la toma de agua e instalar una cisterna en la zona del Seminario. De este modo, podríamos habilitar el crecimiento de la ciudad hacia ese sector.

