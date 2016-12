El Gobierno analiza subir salarios a estatales por productividad

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que el Gobierno nacional analiza implementar un sistema de aumentos salariales adicional para empleados estatales por "pautas de rendimiento cuantificables".



Ibarra se mostró a favor de fijar "pautas de rendimiento cuantificables, mediciones duras que, una vez obtenidas, pueden mejorar el ingreso de uno o dos sueldos suplementarios por año".



El funcionario aclaró que sería un pago algo adicional, además de la negociación colectiva pautada en paritarias con los gremios estatales.



"Ese es el Estado al que debemos ir", señaló el ministro, quien destacó que "en cuatro años, el Estado argentino se habrá modernizado en un 80%".



Además, Ibarra se mostró convencido de que hacer concursar a sus altos responsables desde directores generales hasta coordinadores "conseguirá que gente valiosa de la sociedad civil se interese por ocupar un cargo público".



"Entre febrero y marzo lanzaremos el nuevo Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)", explicó Ibarra.



Para el ministro de Modernización, "el Estado nacional decreció" y actualmente tiene "unos 14.000 empleados menos".



"Esa cifra responde a la no renovación de contratos decidida al comienzo de la gestión y un número determinado de jubilaciones", afirmó el funcionario nacional.



Además, subrayó: "No necesitamos hacer ningún tipo de locura como piden algunos sectores muy radicalizados. El propio Estado irá adquiriendo su dinámica. Le vamos a ir dando los instrumentos necesarios. En el sector público hay mucha gente en edad de jubilarse. Yo quiero un proceso armónico. No hace falta violentar las cosas".



"El único objetivo es que el Estado funcione. Y si el país crece, eso mismo hará que el propio Estado se redimensione. Que la gente tenga otras oportunidades", subrayó.