Bordet lanzó operativo Verano Seguro: se eliminaron controles por radar

En ese marco anunció que se eliminaron "los controles por radar y las fotomultas que resultaban engañosas", y que habrá controles y medidas de prevención "en todos los puestos camineros". También explicó que el objetivo del operativo Verano Seguro es "es la prevención" y "generar medidas que tengan un efecto de concientización".



El operativo Verano Seguro contempla 18 puestos camineros, distribuidos en rutas provinciales y nacionales, accesos y cruces de gran tránsito. Además, incluirá patrullajes aéreos sobre la autovía de la Ruta Nacional 14 para mantener una vigilancia visual constante sobre el corredor del Mercosur. Habrá 450 efectivos policiales afectados con indumentaria, equipamiento tecnológico y movilidad que harán controles vehiculares, de prevención de accidentes, brindar información geográfica, de servicios y lugares de referencia, estado de rutas y precauciones. Con el Fondo Provincial para la Seguridad se invirtió 30 millones de pesos en equipamiento.



El lanzamiento fue en el Parque Temático y Termal "Victoria del Agua" de Victoria, donde se mostro el equipamiento con el que se desarrollará el operativo Verano Seguro en todo el territorio entrerriano. El gobernador, acompañado por su esposa Mariel Ávila, recorrió junto al ministro de Gobierno Mauro Irribarri y el intendente Domingo Maiocco las unidades móviles y equipamiento expuesto. También estuvieron presentes los ministros de Turismo y Desarrollo Social, Adrián Fuertes y Laura Stratta, respectivamente; y el jefe de Policía, Gustavo Maslein, entre otras autoridades.



En ese marco, Bordet remarcó que operativo "tiene como objetivo la prevención y la concientización de esta temporada turística que tendremos en la provincia de Entre Ríos", e indicó que "una de las primeras medidas tomadas fue eliminar los controles por radar porque resultaban engañosos. Las foto multas que se cobraran a muchos turistas que venían, hacían que después no quieran retornar", señaló.



"Esto estaba sentando un muy mal precedente para nuestra provincia, pero también es cierto que hay que tener los controles necesarios que suplanten este mecanismo en el cual quien infringe las normas tengan la severidad del castigo porque no sólo ponen en riesgo la vida propia sino también la de terceros que circulan en las rutas entrerrianas. Por eso, habrá prevención en todos los puestos camineros de la provincia. Nuestra intención no es generar medidas que tenga un efecto represivo, sino de concientización", insistió.



Más adelante, el gobernador señaló que "este año decidimos lanzar de la temporada. La semana pasada fue en Federación, y elegimos en la costa del Paraná, la ciudad de Victoria por su importante crecimiento y desarrollo turístico que ha venido teniendo y la cantidad de inversiones que se realizaron. Esto da sustento y trazabilidad al turismo en Victoria. Por eso queríamos en el rol que nos toca como Estado trabajar en conjunto articulando el sector público y privada, además de la posibilidad de lanzar este operativo", remarcó.



El gobernador felicitó a la fuerza policial "por el profesionalismo con que trabajan todos los días" y se refirió a "la tecnología de primer nivel aplicada a los controles y de prevención"



Manifestó luego la satisfacción de su visita a Victoria y destacó el trabajo articulado. "Tenemos un trabajo arduo por delante, y para ello tenemos que ponernos de acuerdo y cada uno debe poner lo mejor se sí para su consecución. Este año fue fructífero en generar lazos de confiabilidad, políticas públicas que nos permitan desarrollarnos en términos económicos y en la generación de empleo. Aprovecho entonces para ratificar este modo de trabajo mancomunado", señaló.



"Nos comprometemos y sabemos que faltan cosas aún por hacer. Por ejemplo, para llegar con el gas natural a la zona de las termas. Lo trabajaremos, y más temprano que tarde, cuando tenemos claro hacia donde vamos, logramos alcanzar lo que nos proponemos", sostuvo poco antes de referirse a otras obras.



Por su parte, Mauro Urribarri hizo hincapié en que se espera "una gran temporada turística, porque hay un importante trabajo del sector público y del sector privado, que crece en desafíos y propuestas" y además dijo que el operativo Verano Seguro es una iniciativa que "crece año a año buscando optimizar los resultados con más esfuerzo e inversión, porque nunca los recursos son suficientes si lo que está en juego es la vida humana".



Además, sostuvo: "Tenemos el deber de garantizar que los entrerrianos y quienes nos visiten puedan disfrutar plenamente de sus vacaciones, teniendo la certeza de que hay un Estado que los protege y asiste". Luego acotó que se espera que este año los turistas "puedan disfrutar de los atractivos de nuestra provincia, ya que el año pasado los entrerrianos vivimos momentos difíciles debido a las inundaciones y la temporada quedó en segundo plano".



"Hemos diseñado un operativo que supone un gran despliegue de seguridad por parte de la Policía de Entre Ríos en todo el territorio provincial", comentó y tras ello detalló que habrá 18 puestos camineros, distribuidos en rutas provinciales y nacionales, accesos y cruces de gran tránsito. "Contaremos con patrullajes aéreos sobre toda la autovía de la Ruta Nacional14, a fin de mantener una vigilancia visual constante sobre el corredor del Mercosur", acotó.



"Por otro lado, lo significativo de todas estas gestiones es que van de la mano con el trabajo articulado con los municipios, que son las instituciones que están más cerca de los ciudadanos, que conocen en profundidad los territorios y las demandas de cada comunidad", añadió Mauro Urribarri, quien finalmente subrayó que "Todas estas iniciativas pretenden garantizar una temporada exitosa que es lo que se merecen los entrerrianos".



Por su parte, el intendente dio la bienvenida a todos y destacó algunas características turísticas de Victoria. Habló de la tranquilidad de esa ciudad y la provincia como un capital de turismo entrerriano. También hizo un especial reconocimiento a la labor de la Policía



"Cálida bienvenida en representación de la ciudad de Victoria. Agradecerle vuestra presencia en nuestra localidad. Una comunidad que aprecia vivir de manera segura y tranquila. Es esta cualidad la que nutre a Victoria como destino turístico, y además genera cada vez más, que numerosas familias opten por radicarse en este lugar. También, es justamente esta serena amabilidad la que caracteriza nuestra identidad entrerriana, y valora buena parte del turismo que no sólo regresa, sino que además promueve por sí mismo una afluencia en franco crecimiento", destacó.



En cuanto al operativo, Maiocco dijo: "Quiero hacer un particular agradecimiento a todo el personal de la policía de Entre Ríos y sus respectivos superiores por la entrega y profesionalismo brindando su capacidad para que todas las personas que visitan nuestra provincia, disfruten de un verano seguro"

El operativo



Se adquirieron también contenedores para destacamentos policiales móviles que serán ubicados en distintos lugares de la provincia, camionetas, autos, lanchas, e incluso scanners portátiles para la detección de drogas. Además, está en marcha el Programa Alcoholemia Cero que profundiza los controles sobre el consumo del alcohol, buscando disminuir los siniestros viales relacionados a esta causa.



Un fondo para la seguridad



Cabe recordar que a través de la ley 10.364 se creó el Fondo Provincial para la Seguridad (Foprose). Este fondo es generado mediante el aporte directo que efectúe el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, calculado sobre el 5 por ciento de las utilidades netas obtenidas por dicho organismo.



En este año se han llevado adelante los trámites administrativos para la compra de los siguientes equipamientos en materia de seguridad: -15 contenedores para destacamentos policiales móviles para ser ubicados en distintos lugares de la provincia por 4.500.000 pesos; 10 camionetas por 4.900.000 pesos,-13 autos por 3.770.000 pesos, tres lanchas (trackers) por 1.250.000 pesos, dos scanners portátiles para detección de drogas por 3.386.000 pesos, municiones por 3.650.000 pesos, y pistolas y escopetas por 7.972.000 pesos.



En lo respecta a formación policial, se procedió a la compra de: 30 motovehículos, dos camiones, un helicóptero, 15 bicicletas y seis canes antinarcóticos.