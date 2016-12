El Gobernador Bordet convocó a pensar en un gran sueño colectivo para 2017

Reconocimiento

"Para este 2017 donde todos tenemos sueños individuales. Cada uno de nosotros quiere y piensa individualmente algo, pero también es importante pensar en un gran sueño colectivo", expresó este viernes el gobernador Gustavo Bordet en Santa Anita, donde visitó el predio de la Fiesta Nacional de la Trilla, inauguró la sala de internación para varones en el hospital Padre E. Becher y el Museo de la localidad, y entregó 14 viviendas rurales. También dio cuenta de un ambicioso plan de infraestructura vial."Estamos trabajando fuertemente en un plan de infraestructura vial porque consideramos que es prioritario para apoyar a los productores en la provincia de Entre Ríos, y esto posibilita por otro lado mejorar las condiciones de competitividad con abaratamiento de costos", sostuvo en esta localidad del departamento Uruguay.En ese marco, el mandatario dijo que "se está trabajando fuertemente primero para recuperar la trama vial. Hay 36.000 kilómetros de caminos rurales en los cuales estamos trabajando que fueron muy castigados con el fenómeno del Niño el año pasado y con las lluvias. También estamos con recurso propios de la provincia y con fondos nacionales interviniendo en varias rutas".Anunció que "ahora se está trabajando en la repavimentación de la ruta Nº 20 que estaba muy deteriorada y ya llegó el anticipo financiero y la empresa comenzó la repavimentación de la ruta Nº 19, desde Gualeguaychú a Urdinarrain. Estamos licitando un compromiso que hice con la ruta 5, una ruta clave para el sur de la provincia. Una zona también cercana acá en Santa Anita. Esto era un compromiso que tomamos", remarcó."También para el departamento Uruguay y Colón tomamos la posibilidad de terminar la ruta 23 que llega el asfalto hasta Pronunciamiento, poder llegar hasta Villa Elisa y conectarlo. Eso sería un gran conector vial para también la zona de Santa Anita, y después varios compromisos que hemos hecho, como el acceso a Aldea San Antonio, que tiene 13 kilómetros. Hablábamos también de la importancia que tuvo este acceso de 15 kilómetros a Santa Anita. Estamos trabajando fuertemente en un plan de infraestructura vial porque consideramos que es prioritario para apoyar a los productores en la provincia de Entre Ríos, y esto posibilita por otro lado mejorar las condiciones de competitividad con abaratamiento de costos", insistió.Durante la visita al predio de la Fiesta Nacional de la Trilla, junto a su esposa Mariel Avila, el gobernador entrerriano recorrió el lugar, donde observó cómo se trillaba hace más de 100 años. Luego, se trasladó a la iglesia Santa Ana y al hogar de ancianos Santos Joaquín y Ana, donde saludó al personal y a los abuelos que viven allí.Luego, en el hospital Padre E. Becher, donde inauguró la sala de internación para varones. La obra consiste en una ampliación muy necesaria para la localidad ya que no contaba con la misma.Más tarde, visitó la biblioteca y se dirigió al Museo Talleres Culturales, donde el cura local bendijo las instalaciones.Por otro lado, sostuvo: "Ante la proximidad de las Fiestas, además de desearles unas muy Felices Fiestas en familia y con todo el sentido que tiene para la cristiandad la Navidad, también decirles que para el año que este 2017 donde todos tenemos sueños individuales. Cada uno de nosotros quiere y piensa individualmente algo, pero también es importante pensar en un gran sueño colectivo. Si sumamos todas esos sueños individuales vamos poder hacer un gran sueño colectivo que es tener una Entre Ríos mucho mejor, tener una localidad de Santa Anita mucho mejor, y también tener una República Argentina mucho mejor, y para eso tenemos que estar todos convocados a trabajar bajo esa misma dirección", concluyóDijo estar "muy contento porque promediando el año de gestión estar inaugurando este museo que ha hecho el municipio y que rescata los valores culturales y patrimoniales de esta ciudad". Mencionó además que "recorrió la fiesta nacional de la trilla. Un compromiso que había tomado cuando vine, y por supuesto lo que es la entrega de prototipos de viviendas rurales para familias. Además de generar un compromiso de seguir trabajando en el futuro para que haya más viviendas, y trabajar en conjunto entre la provincia y el municipio, y el gobierno nacional también para lograr los objetivos que son comunes a todos que es mejorar progresiva y paulatinamente la calidad de vida de la gente en Entre Ríos, y en Santa Anita", precisó.En otro orden, Bordet comentó que "evaluó con el intendente la posibilidad de la extensión del gasoducto. Sobre esto, conversaremos obviamente con el gobierno nacional por la magnitud y la envergadura de la obra, teniendo en cuenta que hay que pensar en un gasoducto productivo y no sólo para el uso domiciliario y el usuario residencial, sino también pensando en el desarrollo productivo de la zona que es muy potente y fuerte en toda esta región. Trabajaremos con ese objetivo", insistió.Por otra parte, y si bien desde la intendencia se evaluó que no era prioritario un subsidio para una pileta, el gobernador aseguró que "se cumplirá con este proyecto que tiene el intendente y con la palabra que empeñamos".En el museo de Bordet entregó un reconocimiento a dos escritoras de la localidad, autoras del libro Santa Anita nuestras raíces, una historia apasionante; inauguró el edificio y entregó las carpetas a propietarios de 14 nuevas viviendas rurales.A su turno, el intendente Horacio Amavet, recordó la visita del gobernador hace cinco meses atrás para entregar 49 viviendas en esta localidad y el compromiso de su visita para la Fiesta de la Trilla que coincidía con la inauguración del museo. "Le agradezco enormemente que haya cumplido esa promesa que a veces se dificulta por los compromisos y la agenda", remarcó.A su vez, Amavet destacó la importancia de la inauguración de obras en el hospital y el museo, y destacó particularmente la entrega de las viviendas."Es emocionante y reconfortante poder dar respuesta a un derecho constitucional que el es acceso a la vivienda digna", resaltó el intendente.En la vista a Santa Anita del gobernador Bordet, estuvieron los ministros de turismo, Adrián Fuertes; de Producción, Carlos Schepens; de Salud, Ariel de la Rosa; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; el asesor cultural itinerante, Roberto Romani; la secretaria de Ambiente, Belén Esteves, entre otras autoridades.