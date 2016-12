Ganancias: Macri llamó a que "reflexionen aquellos que hicieron el zafarrancho"

El presidente Mauricio Macri dijo en Córdoba que el fin de semana largo es un "descanso que viene bien para que reflexionen aquellos que hicieron el zafarrancho", al referirse a la media sanción que lograron en conjunto los diputados nacionales de la oposición sobre las modificaciones al Impuestos a las Ganancias.

El jefe de Estado, quien descansa en la Estancia Potrerillo de Larreta en la localidad cordobesa de Alta Gracia, se acercó esta tarde hasta la entrada del complejo privado para saludar los vecinos que demandaban su presencia, para saludarlo y darle la bienvenida.



Macri manifestó a los medios apostados en el lugar que confía en la mayoría de los gobernadores para evitar que el proyecto se convierta en ley en el Senado.

"Confío en la mayoría de los gobernadores, que los he visto sensatos y preocupados por cumplirle a los argentinos y no mentirles más. Basta de mentiras!", agregó el Presidente mientras saludaba y se prestaba a sacarse fotos con la gente.



En sus breves declaraciones. Macri consideró que lo aprobado en Diputados el martes es un "zafarrancho" y reiteró el pedido de "reflexión" a la clase política al sostener que "a la Argentina se la construye desde la seriedad, de ser creíbles y de ser previsibles".

"La gente tiene entusiasmo con lo que estamos haciendo, necesita de los dirigentes que tengan políticas sensatas", y en ese sentido convocó a todos a "poner en marcha el país después de varios años" de estancamiento.



Al ser consultado si va a recurrir al veto en caso de que el Senado aprueba el proyecto que tiene media sanción de Diputados, Macri pidió que "no nos anticipemos, dejemos que el debate fluya".

Finalmente se manifestó muy conforme con sus días de descanso en Córdoba, al sostener que está disfrutando de la "buena energía que hay en la provincia, que es uno de los grandes motores del país".