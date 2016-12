La Secretaría de Trabajo realizó más de 4000 inspecciones en el año

Desde el área laboral se realizaron, en lo que va del año, más de 4000 inspecciones laborales para controlar las condiciones laborales de los trabajadores, luchar contra el trabajo no registrado y dar cumplimiento a las normativas de higiene y seguridad en comercios, empresas, obras y talleres de distintas actividades productivas, en todos los departamentos de la provincia.Además, se informó que el área viene llevando a cabo la campaña de concientización en relación a la registro laboral. "Profundizar la lucha contra el trabajo no registrado en la provincia y concientizar sobre los derechos laborales continuará siendo nuestro objetivo", sostuvo el funcionario. Al respecto, Balla expresó: "La información sobre los derechos tiene que llegar a todos, por eso procuramos estar presentes en todo el ejido provincial, a través de las 17 delegaciones laborales, apuntando al trabajo digno".Los operativos son realizados en general de manera conjunta con la parte sindical ya que perjudican los derechos de los trabajadores y generan una competencia desleal entre los productores. La finalidad es corregir las irregularidades que existan y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Al respecto Balla indicó: "Es necesario realizar inspecciones permanentes para garantizar que los trabajadores de la provincia puedan desempeñarse con buenas condiciones laborales", remarcó.Como parte de las acciones de sensibilización y concientización pública sobre el delito de trata de personas, funcionarios de la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Gobierno pondrán en marcha una campaña de difusión en todos los departamentos desde el próximo 17 de diciembre. Durante los próximos días se conocerán los detalles de la campaña que busca informar, despejar dudas y dar a conocer las políticas de Estado que se están llevando a cabo para perseguir la trata y asistir a las damnificadas.Durante el año, desde área laboral se realizaron unas jornadas de capacitación sobre Trabajo Infantil y Trata de Personas para de brindar mayores herramientas a los inspectores, que son los que constatan las irregularidades. La instancia sirvió para aceitar los mecanismos de articulación entre los organismos intervinientes en estas problemáticas y analizar nuevas herramientas para detectar los casos posibles de trata de personas, ya que es una problemática muy particular y variable. Estas jornadas estuvieron dirigidas a inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, inspectores de AFIP y policía de Entre Ríos.En el marco del Encuentro Nacional de COPRETIs, la provincia de Entre Ríos brindó una presentación de las políticas públicas, aplicadas en la región, tendientes a combatir el trabajo infantil. El objetivo del encuentro, desarrollado en el Ministerio de Trabajo de Nación, fue el de fortalecer el trabajo de campo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de la labor docente en todo el país. En la oportunidad, las autoridades de la provincia realizaron la presentación de las acciones públicas y rubricaron la firma de la declaración de intención de Entre Ríos para trabajar articuladamente con el resto de los estados provinciales.La erradicación del trabajo infantil y la difusión de los derechos de los niños es uno de los objetivos prioritarios de los funcionarios del área laboral durante los operativos. "La lucha contra el trabajo infantil es una prioridad para nuestro gobernador y los empleadores deben entender que la prohibición de utilizar menores es total y que no existe ningún tipo de tolerancia. Los chicos tienen que estar estudiando, divirtiéndose o descansando, nunca trabajando", enfatizó Balla.