Agmer releva la situación por montos mal liquidados

Política Sadop presentó un reclamo formal al CGE por errores en las liquidaciones

Muchos de los trabajadores del sector acudieron desde temprano a los cajeros automáticos para verificar que se hubiera hecho el depósito, pero se encontraron con que el dinero brillaba por su ausencia. Los mensajes de malestar se multiplicaron a través de las redes sociales, pero a medida que pasaban las horas lo que prevalecía era la incertidumbre.La primera reacción de los damnificados era de desconcierto frente al incumplimiento. Una de las dirigentes gremiales que se pronunció acerca del tema fue Alejandra Gervasoni, secretaria de Jubilados de Agmer central. "En algunos casos tenemos contactos con nuestros compañeros de Nogoyá, de Villaguay, incluso de Paraná, con que a algunos no les han pagado la diferencia", enumeró la sindicalista.Para tener una verdadera dimensión de una dificultad que no era esperada, el gremio está encarando un relevamiento en distintos departamentos de la provincia. "No tengo información del resto de las delegaciones, pero si está pasando en tres de ellos debe estar sucediendo en todos", acotó.Gervasoni expresó que como la fecha elegida para empezar a pagar complementarias coincidió con un día no laborable, ello representa una dificultad para encontrar una respuesta a lo sucedido. "El compromiso era que a partir de este jueves iba a estar depositado el resto de lo que faltaba completar del salario con las malas liquidaciones. Esto es producto de la instrumentación del nuevo sistema", advirtió. Si los errores detectados la semana pasada dejaron abierto un conflicto y que obligó a urgentes negociaciones entre el gobierno y los gremios, lo sucedido ayer tensa aún más una relación desgastada. Sobre las medidas a adoptar, Gervasoni dijo que se definirán en el transcurso del fin de semana. "Si mañana -por hoy- esto se reitera, si los compañeros no tienen el dinero, nosotros vamos a ir planificando algunas cuestiones que tienen que ver con acciones para el lunes y martes. De todas formas se va a realizar una importante movilización con los compañeros de ATE", aseguró.Vale recordar que a inicios de la semana, dirigentes gremiales aseguraron que los damnificados eran cerca de 10.000. (UNO)