Malcorra se reunió con Temer y evaluaron la situación de Venezuela

La canciller Susana Malcorra se reunió en Brasil con el presidente Michel Temer y se refirió a la decisión del Mercosur respecto de Venezuela, al señalar que "cuando haya una adecuación de normas legales internas" de ese país "pasará de nuevo a ser un miembro de pleno derecho" del bloque regional.

En su primer viaje oficial al país vecino, Malcorra mantuvo una reunión bilateral con Temer y ofreció una conferencia de prensa junto al canciller brasileño, José Serra, en la que subrayó que hubo "una total coincidencia en el sentido de apostar al Mercosur, un Mercosur más abierto al mundo".



En este sentido, la ministra de Relaciones Exteriores indicó que ambos países esperan que Venezuela cumpla "lo antes posible" con los compromisos del Mercosur para reintegrarse al bloque, tras la decisión adoptada el 1 de diciembre último, de suspender sus derechos como miembro pleno.



"Cuando haya una adecuación de normas legales internas, leyes, reglamentos, que pongan a Venezuela en pie de igualdad con el resto de los miembros, pasará de nuevo a ser un miembro de pleno derecho. Mientras tanto, está en la situación que está", afirmó Malcorra.

No obstante, la canciller aclaró que la medida adoptada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sobre Venezuela no es una suspensión sino una "cesación de su participación en el Mercosur" por el vencimiento del plazo que tenía el país caribeño para incorporar a su legislación una serie de disposiciones comerciales y políticas.



"Uno no puede ser miembro de un club, tener los derechos de acceso y no cumplir con las obligaciones. Nuestra expectativa es que Venezuela avance en los compromisos asumidos lo antes posible", precisó la funcionaria nacional durante la conferencia con su par brasileño.

Serra y Malcorra se reunieron en Brasilia para debatir diversos temas de integración bilateral, entre ellos la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea para alcanzar un acuerdo de libre comercio.



"La llegada de Trump puede interrumpir las negociaciones entre Estados Unidos y la Union Europea y queremos aprovechar la oportunidad para mover la agenda del Mercosur lo más rápido posible", señaló la canciller.