Camaño le pidió a Macri "que se calme" y lo comparó con Cristina Kirchner

"Habría que recomendarle al Presidente que se calme, no es una buena imagen pararse en un escenario a escrachar a la oposición. Esto me retrotrae a muchas de las actuaciones de Cristina Kirchner", sostuvo Camaño en nombre del massismo, al tiempo que defendió el proyecto de la oposición para reformar el Impuesto a las Ganancias.En declaraciones al canal TN, la diputada consideró que "más allá de lo que pueda hacer o no hacer el Senado" con el proyecto, "las agresiones son excesivas" porque "el Presidente debe comportarse como un Presidente"."El Presidente dice que somos mentirosos y la verdad es que el mentiroso es él, que le dijo a la gente que eliminaría Ganancias y en su gestión se sumó un millón de personas al pago del impuesto y el proyecto del Gobierno sumaba 400 mil personas más el año que viene", sostuvo la diputada.Camaño fustigó a Macri al afirmar que "es fácil pedirle sacrificio a los trabajadores y jubilados desde una cancha de golf" y señaló que la posición del Frente Renovador sobre Ganancias "no es demagogia".Y precisó: "Nosotros nos sentamos en nuestras bancas con este compromiso con nuestros votantes a los que les dijimos que el salario no es ganancia".Al respecto, la espada más afilada de Massa en el Congreso sostuvo que al Frente Renovador le "parece mejor" beneficiar "el consumo de todos los argentinos, poniendo a los trabajadores de clase media el dinero que le sacan por Ganancias".Por último, sostuvo que "el Impuesto a las Ganancias durante los últimos años ha condicionado la discusión paritaria" y que si la discusión pasa para febrero o marzo "la intención del Gobierno es condicionar la discusión paritaria".