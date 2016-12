Macri tildó a Massa de "impostor" y pidió "compromiso con la gobernabilidad"

"A la larga, cuando uno es impostor, sale a luz porque no hay manera de engañar a mucha gente mucho tiempo. Ojalá que aprenda con los años ya que ser confiable es muy importante y eso tienen que entenderlo todos los dirigentes, sobre todo los más jóvenes", apuntó Macri en declaraciones a Radio Mitre.Desde Córdoba, el jefe de Estado remarcó que la propuesta oficial significa "un sacrificio, porque tiene un costo de más de 30 mil millones de pesos", mientras que el proyecto de la oposición es más elevado porque la "mitad la pagan las provincias"."Ha querido engañar a los gobernadores", denunció Macri y agregó: "La Argentina ya tuvo muchas décadas de gente que manipuló, de gente que intentó disfrazar las cosas de alguna manera".El mandatario, que se encuentra en la localidad cordobesa de Alta Gracia junto a su familia por el fin de semana largo, reclamó además al jefe del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, que conduzca a sus senadores en la senda de "la credibilidad y la razonablidad" en el marco del tratamiento del proyecto que ya fue aprobado por la oposición en la Cámara de Diputados."Hay mucho debate entre los gobernadores y espero que el Senado muestre que tiene un compromiso distinto con la gobernabilidad", apuntó, tras advertir que el proyecto con media sanción "es tan poco serio que ni siquiera hay un dictamen de la AFIP explicando cuánto cuesta la baja del impuesto".Macri dijo, al respecto, que "se ha discutido sobre números que no son verdad" y que "son varias decenas de miles de millones de pesos que faltarían en el Presupuesto que acaba de aprobarse"."Esto es inaceptable, inentendible, es una vergüenza. Piensan que los argentinos somos tontos. En vez de colaborar, quieren engañarnos detrás de banderas demagógicas que no contribuyen a nada", completó.Tras encabezar este miércoles un acto en Mendoza, el Presidente se trasladó a la localidad cordobesa de Alta Gracia para pasar el fin de semana largo junto a la primera dama, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia.Esta es la segunda ocasión en la que el jefe de Estado desde su asunción descansa en la Provincia de Córdoba, ya que en febrero pasado había optado por celebrar su cumpleaños en la Estancia La Paz, ubicada en la localidad de Ascochinga.Anteriormente, Macri había repartido los otros fines de semana largos en las ciudades rionegrinas de Bariloche y Villa La Angostura, así como también su ciudad natal, Tandil.