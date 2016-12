Convocaron a gobernadores para el debate sobre Ganancias en el Senado

Política Michetti confirmó que vetarán la reforma de Ganancias si es ley

La comisión de Presupuesto del Senado convocó para el próximo martes 13 de diciembre a integrantes del gobierno nacional y a gobernadores para conocer su posición respecto al proyecto sobre la modificación del Impuesto a las Ganancias aprobado anoche por la Cámara de Diputados.La reunión se llevará a cabo desde las 10 en el Salón Arturo Illia del Senado, a donde fueron invitados integrantes de los ministerios de Hacienda y de Infraestructura, así como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).Sin embargo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, adelantó que los ministros Alfonso Prat-Gay y Rogelio Frigerio no serán de la partida porque están de viaje por Colombia y China, respectivamente.En cambio, está confirmada la presencia de la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y del titular de la AFIP, Alberto Abad.La Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el kirchnerista Juan Manuel Abal Medina cursó hoy invitación a todos los gobernadores para que den su opinión sobre la suba del mínimo no imponible que afecta también a las arcas provinciales.Hasta ahora, hubo diez gobernadores que se pronunciaron sobre la cuestión y todos en contra: los peronistas Juan Manuel Urtubey, de Salta; Domingo Peppo, de Chaco; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Juan Schiaretti, de Córdoba, y Hugo Passalacqua, de Misiones; los oficialistas Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gerardo Morales, de Jujuy; y Ricardo Colombi, de Corrientes; y Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino.El objetivo es escuchar las distintas posturas de los mandatarios de las provincias.Para que Ganancias se pueda tratar 24 horas después de recibir dictamen se debe habilitar la discusión en el recinto con los votos de los dos tercios de los presentes, algo que el oficialismo podría llegar a bloquear.De ser así, la propuesta pasaría a ser discutida el miércoles 21 de diciembre y, si sufriera modificaciones, volvería a Diputados en segunda revisión para ser discutida el 28 de diciembre.Por su parte, Pinedo negó hoy que el peronismo intente desestabilizar al gobierno al aprobar un proyecto de Ganancias más gravoso para las arcas del Estado."No veo una avalancha del peronismo que quiere destruir al gobierno. No creo que esto sea un tema partidario", aseguró y luego evaluó que esperará a ver "qué dicen los gobernadores para ver si hay consenso"."Nos gustaría que el esfuerzo del Estado sea más grande, pero no tenemos la plata", afirmó, y aseveró que "la única verdad es la realidad y es que el gobierno debe administrarse en base a la realidad".En ese sentido, recordó que "hay gobernadores que están a favor de limitar el costo fiscal de esta medida, pero sus diputados votaron el proyecto de (el diputado del Frente Renovador, Sergio) Massa".Por su parte, la jefa del bloque de senadores del PRO, Laura Rodríguez Machado, declaró que de las conversaciones que mantendrán durante este fin de semana largo los gobernadores con los senadores de sus respectivas provincias dependerá el resultado final para unificar posiciones."Los gobernadores harán números sobre cómo impactará en sus finanzas los nuevos impuestos que se han creado", sostuvo Rodríguez Machado y señaló que entre 75.000 y 80.000 millones de pesos es el monto que "impactará negativamente sobre las arcas públicas".