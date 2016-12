Buscan avanzar en un acuerdo para identificar a caídos en Malvinas

En la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), representantes de ambos estados se sentarán por primera vez en una misma mesa para "discutir los pasos a seguir con relación a la identificación de los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas", informó la Cancillería.



"En dichas reuniones se espera acordar los términos del mandato que ambos países otorgarán al CICR, para que pueda llevar a cabo esta iniciativa de estricto carácter humanitario", subrayó el texto oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



En el Cementerio de Darwin, ubicado a dos kilómetros de Puerto Darwin y a 88 de Puerto Argentino, descansan los restos de 230 combatientes del conflicto bélico de 1982, pero 123 tumbas tienen la leyenda "Soldado argentino sólo conocido por Dios".



A fines de noviembre, la jefa del Palacio San Martín, Susana Malcorra, había deslizado que el Gobierno no podría oponerse a la "participación de los malvinenses" en este trabajo de identificación, ya que había manifestado que "seguramente" estarán incluidos en la delegación británica.



"Nuestro interlocutor, como siempre, es el Reino Unido. Quién integra la delegación del Reino Unido, es una decisión del Reino Unido, así que nosotros no tenemos ningún comentario al respecto", había señalado la funcionaria nacional.



En junio pasado, una delegación de la Cruz Roja había visitado el archipiélago del Atlántico Sur para llevar a cabo "una misión técnica de evaluación" para analizar los "aspectos prácticos" vinculados al "trabajo de identificación forense de los restos de los miembros de las Fuerzas Armadas inhumados".