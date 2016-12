Cristina Kirchner va a Brasil y acusa a Gobierno de enviar sin armas a custodios

Le apuntó por la situación al Ministerio de Seguridad. "Será responsabilidad del Gobierno, cualquier daño o situación que pueda sufrir", dijo.



? Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 7 de diciembre de 2016

Cristina agregó: "Hoy, el responsable de la custodia (que tienen todos los ex Presidentes) me informa que, por 'negligencia' del Ministerio de Seguridad no podrán viajar con sus armas reglamentarias".



Cristina Fernández fue invitada por la Fundación Perseu Abramo a participar de la conferencia, prevista para el viernes, de "La lucha política en América Latina hoy". Será en la ciudad brasilera de San Pablo. Allí la ex presidenta se reunirá con Dilma Rouseff ?destituida como presidenta de Brasil a fines de agosto? y el ex mandatario Lula Da Silva.



"Siempre se queja, si tenemos mucho celo en su seguridad, se pregunta para qué tanto, y si le parece poco, es porque somos negligentes", afirmaron a Clarín desde el ministerio de Seguridad.



? Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 7 de diciembre de 2016



Leé la carta completa:



Preocupante.

Mañana viajo a San Pablo, Brasil, invitada por la Fundación Perseu Abramo del Partido de los Trabajadores (PT) para dar inicio junto a Dilma Roussef, de la conferencia "La lucha política en América Latina hoy".

Antes nos reuniremos con Ignacio Lula Da Silva.

Hoy, el responsable de la custodia (que tienen todos los ex Presidentes) me informa que, por "negligencia" del Ministerio de Seguridad no podrán viajar con sus armas reglamentarias.

El mismo Ministerio que arma en Comodoro Py operativos de cientos de efectivos, patrulleros, camiones hidrantes, perros, etc. El mismo Ministerio que intentó colocar cámaras de filmación en las puertas del edificio en el que vivo en CABA, con el "argumento" de estar "cuidando la seguridad de una ex Presidenta"...

¿Cuál será entonces, el argumento por el cual envía a San Pablo, Brasil, a la custodia sin armas?

La misma "negligencia" se cometió cuando viajamos a Ecuador... Allí, el Gobierno de Correa garantizó la seguridad de la custodia y mía. Mañana no viajo al Ecuador de Rafael Correa, sino al Brasil de Temer...

Será responsabilidad del Gobierno Nacional, cualquier daño o situación que pueda sufrir el personal de custodia o mi persona...

¿O tal vez lo que quieren generar es precisamente que algún daño se produzca, al no dar resultado los otros que han querido provocar?

Privarme de la protección que gozan todos los ex Presidentes, es otra de las tantas formas de hostigamiento de un Gobierno que ha vuelto a instaurar en la Argentina la persecución política y la cárcel para los disidentes.



