Michetti confirmó que vetarán la reforma de Ganancias si es ley

"Si sale el proyecto no vamos a tener otra alternativa", expresó en declaraciones televisivas.



"Si el proyecto sale del Senado, que no creo que salga así, porque los gobernadores se manifestaron en contra, el Presidente y el Gabinete vamos a tener que pensar que no tenemos más alternativa que vetar la ley, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar la plata?", expresó.



Además, calificó la iniciativa opositora como un "intento populista y demagógico que no es viable".



"Este gobierno asumió la responsabilidad de gobernar bien aunque tengamos costos políticos. Porque a veces tomamos medidas que no son populares", justificó.