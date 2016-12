Elías participará de comisión redactora de la nueva Ley Nacional de Jubilaciones

El Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, Daniel Elias participó de la última reunión del año de la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social integrada por expertos y representantes de instituciones y organismos de todos los ámbitos de la Seguridad Social.



El temario "consistió en presentar una síntesis de todos los temas tratados y acompañar los trabajos presentados por muchos de los integrantes, entre dichos trabajos y propuestas se incorporó el elaborado por el funcionario entrerriano relacionado al financiamiento de los regímenes provinciales y municipales", se indicó en un comunicado.



La Comisión funcionó durante diez sesiones en el año y ha logrado consenso en temas trascendentes para la Seguridad Social del país, detallaron. Entre estos se encuentran: Situación actual de la Seguridad Social en la República Argentina, financiamiento de la Seguridad Social, mecanismos de recaudación, registración de trabajadores de la economía informal, mejoramiento de la calidad de las prestaciones de la Seguridad Social, registración y recaudación, prestaciones de la Seguridad Social, regímenes de Seguridad Social para los profesionales, entre otros importantes temas.



En el marco de esta reunión y la programación de la agenda de actividades y proyectos para el año 2017, el secretario de Seguridad Social de la Nación convocó al funcionario entrerriano a integrar la comisión redactora del proyecto nacional de ley de Jubilaciones y Pensiones sustitutivo de la actual 24241, que estará a cargo de una comisión de especialistas y contará con la participación de organismos y demás representantes de la Previsión Social. También, fue convocado el funcionario para formar parte de los equipos técnicos de la citada Secretaría que proyectan para el año próximo lanzar un portal de la seguridad social en el cual se puedan visualizar todos los regímenes de la Seguridad Social y sus normativas, como así también una revista o publicación con información relacionada a esta política pública no sólo del país sino también de la región.



Al final el encuentro, el titular de la CJyPER, Daniel Elias expresó: "Hemos asistido a la última reunión de esta comisión del año, y en verdad hemos destacado desde el COFEPRES la apertura que ha tenido este ámbito para tratar los temas, la calidad técnica y el sinceramiento político demostrado por Juan Carlos Pauluci y su brillante equipo de trabajo, que han permitido durante 10 reuniones del año lograr una base de opiniones, aportes y temas que permiten comenzar el año próximo con una base de material muy importante para los futuros proyectos de leyes sobre riegos del trabajo, asignaciones familiares y una nueva ley nacional de jubilaciones y pensiones".



"Es un momento oportuno y muy especial para encarar un trabajo con paciencia, que no nos lleve a una ley express sino que nos permita escuchar a todos los sectores involucrados en un régimen nacional de jubilaciones, y lograr una nueva ley que tenga proyección por los próximos 20 años como mínimo, con principios claros, prestaciones proporcionales y sustentables por sobre todas las cosas, que tengan relación con la nueva legislación civil en materia de pensiones, que los beneficios por invalidez también estén relacionados al resto de normas que legislan esta materia".



Además, agregó: "En definitiva es una extraordinaria oportunidad y debo destacar la conducta del gobierno nacional en este aspecto y confío en que sea esta comisión de especialistas la que proponga el proyecto y no aparezca desde otro espacio un proyecto sin este trabajo necesario para lograr un nuevo régimen. Este es el espacio del gobierno nacional donde entendemos debemos confluir todos los especialistas del tema para lograr la mejor ley y vemos voluntad política para lograrlo y gran capacidad técnica. Se propone recorrer todo el país para tomar opiniones y aportes y así se lograría una nueva ley con consenso político y profundidad técnica, norma que resulta impostergable si recordamos que la ley 24241 tiene más de 1000 reformas".



Para finalizar, Elias dijo: "La convocatoria a formar parte de este equipo de redacción es un nuevo honor y reconocimiento a nuestra provincia, al COFEPRES y en lo personal un paso inolvidable en esta especialidad que hace más de 25 años que transitamos".



El encuentro se realizó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, bajo la coordinación del Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Pauluci.