Para Kicillof, proyecto sobre Ganancias "no desequilibra la caja al Gobierno"

El diputado nacional Axel Kicillof (FpV) afirmó este miércoles que "el Frente para la Victoria es el bloque que más cómodo está" con el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que consiguió media sanción. Además, recordó que en campaña "tanto el oficialismo como un sector de la oposición habían prometido" eliminar el tributo.



"Al final de nuestro Gobierno había un millón de trabajadores pagando Ganancias, que era el 10 por ciento. Cuando llega (Mauricio) Macri, prometiendo que lo voten para sacar el impuesto, pasan a pagar 2 millones de personas", cuestionó el dirigente kirchnerista.



En diálogo con radio La Red, el legislador que encabezó las negociaciones con los demás bloques en representación de su espacio, sostuvo que la iniciativa "no le desequilibra la caja al Gobierno", a la vez que cuestionó que "hoy se perdonan impuestos a los sectores más ricos y concentrados y cuando llegan los trabajadores dicen 'la plata no alcanza, hay que sacar recursos de otro lado, de otra recaudaciones'".



Consultado sobre si podría conformar un frente con el massismo, el exministro de Economía señaló que "en la medida que acordemos que el neoliberalismo no es el camino para la Argentina, creo que naturalmente tenemos para recorrer, no sé si la misma fuerza política, pero sí un espacio de gestión que está englobado en el peronismo".



Respecto del consenso alcanzado con otros bloques, Kicillof expresó "hubo muchos desencuentros con la oposición" hasta la votación de este proyecto porque, enfatizó, "venían acompañando o votando malos proyectos" del oficialismo, en referencia clara al FR y el Justicialismo.



Para el diputado, "la diferencia entre el proyecto oficialista y éste es menos que la plata que le perdonó el Gobierno a las empresas eléctricas". También reprochó que el Ejecutivo "le sacó retenciones al campo, a la minería, pero cuando hay que discutir el impuesto a las Ganancias dicen que hay problemas de caja".



"Lo del impuesto a las Ganancias es perfectamente coherente con lo que hicimos cuando éramos gobierno y con lo que dijimos en campaña. Dijimos siempre que Ganancias es un impuesto progresivo y el candidato nuestro (Daniel Scioli) dijo que había que cambiar las escalas del mínimo no imponible, cuando nos hubiera convenido decir que lo íbamos a sacar", completó.



