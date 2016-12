Polémica por Sidecreer: serios cuestionamientos de senadores de Cambiemos

Tras el llamado a licitación para capitalizar Sidecreer los legisladores de la oposición emitieron un duro comunicado en el que hablan de la "entrega" de la tarjeta, luego de que los gobiernos justicialistas la "fundieran" y advierten que los "usureros no deben quedarse con ella", aseguran.



"La tarjeta Sidecreer nació en plena crisis del 2001, en defensa del bolsillo de los empleados públicos y jubilados provinciales. También era beneficiosa para el comercio entrerriano. Nadie puede desconocer que era rentable: el gobierno que dejó el mandato en 2003, en pocos meses, con las ganancias de Sidecreer, pudo entregar a los hospitales públicos 6 ambulancias 0 km", se lee en los primeros párrafos de la bancada que reúne a senadores radicales, macristas y peronistas nucleados en la coalición Cambiemos.



"Hoy, después de más de 15 años de funcionamiento y desarrollo, se reconoce, sin que nadie se ponga colorado, que la tarjeta está fundida, que no puede continuar por el nivel de su endeudamiento, y que por ello, bajo la figura de conformar un "Consorcio de Cooperación", se la está entregando a los usureros", afirma el bloque que preside del senador por el departamento Paraná, Raymundo Kisser.



Los senadores cuestionan el proceso iniciado desde el Gobierno Provincial con la publicación de un llamado a licitación pública con el que se pretende "capitalizar" la tarjeta ante un déficit creciente (de unos 150 millones de pesos), reconocido recién en la actual gestión, ya que durante la anterior administración no se admitían dificultades.



"Ahora, esta entrega de Sidecreer a través de esta pseuda licitación, fue y es una acción premeditada, que seguramente está encubriendo pingües negocios y desmanejos administrativos financieros que se fueron desplegando en los últimos años, y con un solo objetivo: hacer política y beneficiar económicamente a unos pocos, en perjuicio de los empleados y jubilados provinciales, y en definitiva de la sociedad entrerriana toda", entienden.

Los senadores de Cambiemos apuntan que la situación de Sidecreer es responsabilidad de quienes "la administraron desde 2008 en adelante, incluso el actual gobierno de Gustavo Bordet, porque con su accionar está justificando el despilfarro que se llevó adelante con este sistema de crédito de los entrerrianos".



"La tarjeta no podía dar pérdidas sino ganancias, creada para ser una herramienta financiera de la provincia más que nada en su relación con el trabajador público. Se ha ido desvirtuando de alguna manera, pero es por el mal manejo en ese sentido", evaluó Kisser.



Para el legislador, la responsabilidad principal pasa por la administración del ex gobernador Sergio Urribarri. "En esa gestión fundieron y mandaron prácticamente a la quiebra a Sidecreer por el despilfarro de plata que se ha hecho. No sólo vendieron los cupones a financieras, bajo la forma jurídica de mutuales, permitiendo que hicieran pingües negocios, sino también el despilfarro que se hizo con la publicidad. Estos son los dos rubros que esencialmente llevaron a la quiebra a la tarjeta", aseguró.



"Acá hubo un pésimo manejo de Sidecreer directamente para hacer campaña electoral. La vaciaron, la quebraron y la desfinanciaron totalmente, pero ahora nadie se quiere hacer responsable", acotó.



Desde la banca opositora del Senado anunciaron, que harán "todo lo que esté a su alcance" para "evitar su entrega a los seguros usureros que se pretenden adueñarse de la misma".



Fuente: APF.