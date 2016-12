Bordet sigue gestionando la actualización de los excedentes de Salto Grande

Para transmitir la necesidad de actualizar los excedentes que recibe la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), el gobernador Gustavo Bordet se reunió este miércoles con el ministro de Energía y Minería de la nación, Juan José Aranguren, quien manifestó la posibilidad de que en un futuro cercano ello se concrete.??"Estuvimos reunidos con e??l ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, para plantear la situación en la que se encuentra Cafesg que ha dejado de percibir excedentes por el congelamiento de la tarifa de generación de energía que hace más de 10 años que está congelada. Esto ha provocado que los resultados sean negativos y por ende no se puedan llevar adelante el cometido que tiene ese organismo que es hacer obras públicas y desarrollo regional", comentó el mandatario entrerriano.Además, transmitió al ministro Aranguren "la preocupación, que es también la de muchos intendentes, legisladores y concejales de la región de Salto Grande. Quedamos en seguir avanzando sobre el particular y sería probable en el futuro cercano la actualización de esta tarifa y poder de este modo retomar un ritmo de obra pública que es lo que estamos queriendo. Seguiremos trabajando firmemente por este camino".Cabe mencionar que existe preocupación en Entre Ríos por los fondos que recibe Cafesg, puesto que "no tiene presupuesto para el año próximo, lo que significa que más de 1.000 millones de pesos no podrán ser invertidos en la obra pública y el desarrollo regional de un conglomerado de más de 500.000 habitantes", al decir de intendentes de la región.