El relato de "El Polaquito", un nene de 12 años con amplio historial de robos

"Al primero que se me regala, lo achuro". "Una vez me cagaron y por eso le di un tiro acá en el cuello". "Lo maté porque no me quiso regalar una bolsita de droga". El testimonio no es el de un delincuente con un frondoso prontuario que hace décadas opera en la ilegalidad. Es el crudo relato de un nene de 12 años al que apodan El Polaquito que detalló cómo no dudó en dispararle a alguien que lo traicionó, y que también reveló cómo mató a un dealer porque no le regaló droga.El equipo periodístico de Periodismo Para Todos entrevistó a este nene, de 12 años, de casualidad, cuando había viajado a Lanús para cubrir un caso policial. En esa localidad, hace tres semanas, el jardín de infantes N° 14 fue saqueado y vandalizado. Los vecinos creen que los delincuentes que lo hicieron estuvieron liderados, justamente, por El Polaquito.Rolando Barbano contó que cuando estaban entrevistando a Diego Kravetz en la calle se acercó el chico y los amedrentó. "Si quiero yo a vos te mato acá. Vos sos el rey de Los Pitufos", le dijo el nene al secretario de Seguridad comunal, según reveló el periodista.En la charla con PPT el nene contó que se droga con "porro con merca", dijo que roba porque le gusta "la plata fácil", recordó que está armado desde los 10 años, y relató cómo mató a un narcotraficante que no quiso regalarle una bolsa de droga. "Fumo porro con merca. No te deja duro, tenaza. Te deja reloco, mambeado", comentó. "¿Salís a robar?", preguntó Barbano. "Si alguien se pone a la pesca, al primero que se me regala, lo achuro. A los 10 años tenía una magnum Beretta", respondió.

El Polaquito detalló la historia violenta que tuvo con otro ladrón más grande con el que habían robado una camioneta. Recordó que le "tenían que dar su parte" cuando él mismo llevó el vehículo al barrio de Villa Soldati, a entregarlo. "Una vez me cagaron. Yo le di un tiro en el cuello. Me quiso cagar mi plata", recordó. Y siguió: "Vendimos la camioneta a 50 mil pesos, 25 para cada uno. Cuando íbamos bajando la escalera me agarró y entonces le disparé con una BersaThunder con regulación automática. La saqué de adentro de un Fiat Uno, era de la Federal".Pero lo más fuerte fue cuando el chico, que aún tiene edad para estar en el colegio primario, reveló que mató a un dealer porque no le regaló droga. "Maté a un transa. No me hicieron la denuncia porque era un transa. No me quiso regalar una bolsita de droga. Le di un tiro", afirmó.El chico no dio vueltas para decir lo que piensa sobre los policías bonaerenses comunales, a los que se los conoce como "Los Pitufos"."A mí me dan lo mismo porque tengo más años de los que entrenaron ellos. Ni saben agarrar una pistola. En la calle aprendés de todo. No le tengo miedo a nada", cerró. Fuente: (TN).-