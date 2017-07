Foto: Balearon a un chico de 14 años para robarle el celular Crédito: Diario El Sol

Balearon a un chico de 14 años en una de sus piernas para robarle el celular. El violento asalto sucedió en horas de la tarde de este sábado, en la intersección de las calles Cabral y Feliciano, en el sector del barrio Pompeya de la ciudad de Concordia.



El menor es alumno de la escuela "Mariano Moreno" e iba a la casa de su abuela cuando ocurrió el hecho.



"Él les entregó el teléfono y lo balearon a sangre fría", contó el padre de la víctima a Diario El Sol.



El hombre denunció que en el barrio Pompeya se registran violentos asaltos. "Hay varios casos y esto se pone cada vez peor. Atrás de la escuela Chiovetta asaltaron a dos chicas, a otro pibe le robaron la mochila y todos son asaltos con tipos armados".



"Matías iba a la casa de mi madre, a tres cuadras de donde lo asaltaron. Llegaron dos tipos en moto, uno se bajó y le dijo dame tu celular: él lo tenía en el bolsillo y sin decirle nada, le tiraron un balazo que le dio en la pierna, después se fueron y lo dejaron tirado", describió.



El menor permanece hospitalizado porque, aparentemente, no podrían extraerle el proyectil ya que afectaría tendones y músculos.



"La verdad que todo esto nos genera un enorme gasto para nosotros, pero dentro todo, es lo de menos, porque él está vivo", remarcó el padre de la víctima.



Consultado por El Sol sobre las características de los delincuentes, el hombre dijo: "No recuerda o no quiere acordarse. Tiene 14 años y está muy asustado, porque no vale la pena recibir un balazo por un celular; él en ningún momento se resistió. Le dio lo que le pedían y no tenían por qué balearlo".



Matías es alumno de tercer año de la escuela "Mariano Moreno". Su padre imploró que su testimonio sirva para que no sigan atacando a los jóvenes y a las estudiantes. "Nosotros hicimos la denuncia porque queremos que alguien haga algo. Hay mucha gente que no denuncia y piden el reconocimiento de los ladrones. Ellos le tiraron a matar".



El adolescente está conmovido y siente temor de salir a la calle, de volver a hacer su vida, solamente iba a visitar a su abuela.