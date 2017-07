Se entregó a la Justicia cura acusado de pedofilia en un colegio

Llegó acompañado de su abogado para prestar declaración indagatoria, y quedó detenido "por orden del juez de garantías", informaron fuentes de la fiscalía.



"Se entregó con su abogado para prestar declaración indagatoria. El pedido de detención ya fue dispuesto por el juez de garantías número uno de San Martín, Mariano Porto", detallaron a Télam desde la UFI 14.



El cura está imputado por "varios hechos" de abuso sexual simple y gravemente ultrajante y la denuncia en su contra fue presentada en abril pasado por dos mujeres que eran menores cuando ocurrieron los abusos, hace más de una década, y fue difundida por los medios a principios de esta semana, cuando también se supo que José había renunciado al sacerdocio y la fiscalía no lograba notificarle su imputación. Mailin Gobbo, una de las víctimas, relató que algunos de los episodios de abuso sexual ocurrieron en un campamento organizado por el colegio San Francisco Javier, donde Carlos José era párroco.



"Él (Carlos José) además de dar misas y confesar, era el representante legal del colegio, y andaba por todos lados, incluso sacaba a los alumnos de las aulas todo el tiempo 'para confesarlos'", contó en diálogo con Télam.



La joven aclaró que sólo tiene recuerdos nítidos de haber sido abusada por el sacerdote desde los 11 años, pero agregó: "él compartió mi vida desde que tengo 5 años hasta mis 20 (...) hay cosas que bloqueé para poder sobrevivir y por miedo".



Mailin es mamá de una niña de 2 años y medio y decidió enviar a su hija a una escuela laica en la localidad de Morón, ya que "tengo miedos que aún no puedo sacarme", admitió, y agregó que el convertirse en madre y empezar terapia la ayudó a empezar a elaborar lo que había sucedido.

Hasta ayer, eran tres las mujeres que habían declarado contra el exsacerdote ante la fiscalía de San Martín, que está a cargo de la investigación, y Gobbo además llevó su historia al obispo Sergio Buenanueva, presidente de la comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que se encarga de informar sobre los abusos al Vaticano.



"Ya somos tres las personas que declaramos y hoy se contactó conmigo la hermana menor de una compañera de colegio, pero me pidió que no trascendiera su nombre porque todavía no sabía si se animaba a denunciarlo", le dijo Gobbo a Télam.



Las primeras en denunciar al cura fueron Gobbo y Jazmín Detez, y luego se sumó a la investigación el testimonio de Cecilia Burgos, quien acudió ayer a la UFI 14 de San Martín.



También ayer, un grupo de sacerdotes de la Diócesis de San Martín manifestaron su "dolor" por la "injusta generalización" a toda la autoridad eclesiástica tras el caso de Carlos José, al tiempo que afirmaron que la "fidelidad a la Iglesia no significa silencio cómplice".



En una carta dirigida a toda la comunidad cristiana de San Martín, los religiosos expresaron "sentir dolor" no sólo por las situaciones de abuso relatadas sino también "por la duda que se crea en muchos acerca del abordaje que las autoridades eclesiásticas han hecho de la situación". "Se genera una injusta generalización 'todos los curas son pedófilos', una profunda pérdida de credibilidad de la institución eclesial", lamentaron. Con la imputación de José, ya son 65 los miembros de la iglesia argentina denunciados por abuso sexual desde que en 2002 estalló el escándalo del cura Julio César Grassi.



En mayo, Télam publicó una investigación en la que constató que al menos 62 miembros de la Iglesia -59 sacerdotes y 3 monjas- habían sido acusados a lo largo de los 15 años que transcurrieron desde que se conocieron las primeras denuncias contra Grassi. Pero en apenas dos meses, otros tres curas se agregaron a la lista. Se trata de Ezequiel Maggiolo, párroco de Monte Vera, en Santa Fe, quien fue apartado del cargo por monseñor José María Arancedo por acosar a una chica de 16 años por Whatsapp.



Otro caso fue el de Luis Bergliaffa, acusado por haber abusado de una nena de diez años en Córdoba, y a quien el Vaticano le aplicó una pena de diez años durante los que no puede actuar como sacerdote aunque fue descubierto trabajando en la sede del obispado del Alto Valle.



Hasta hoy sólo tres religiosos fueron expulsados del sacerdocio; son Miguel Ángel Santurio, de Misiones, y Cristian Gramlich y José Mercau, de San Isidro.