Un cuchillo y un celular complican al exmarido de Susana Villarruel en el crimen

Policiales Imputaron al ex marido de Susana Villarruel por el crimen

Habrían hallado el arma homicida

Policiales Tres puñaladas habrían dado muerte a la mujer asesinada en Gualeguaychú

Policiales Hallaron cerca de un arroyo el cuerpo de la mujer que estaba desaparecida

El Fiscal Martín Gil, a cargo de la Investigación Penal Preliminar por la muerte de Susana Villarruel, confirmó que permanece pendiente de los resultados de la autopsia al cuerpo de la infortunada mujer, por cuyo asesinato está formalmente imputado su ex pareja, Ramón de la Cruz Ortiz.Con relación a un cuchillo hallado en las últimas horas, el fiscal Gil precisó que "fue aportado por el ex cuñado del imputado, ya que éste estaba viviendo en la casa del hermano de la víctima. Dijo que lo encontró en el techo de la vivienda, y este aspecto es materia de investigación y peritaje, porque aún no sabemos si ese cuchillo guarda relación con el hecho".En tanto, se supo que la autopsia al cuerpo de Villarruel tendrá lugar este viernes a partir de las 12 en Oro Verde, para saber cómo son las características de las heridas cortantes que presenta la víctima, la causa de su muerte y si fue objeto o no de algún ataque sexual.El representante del Ministerio Público manifestó que "también fue encontrado un teléfono celular que presumimos puede ser el de la víctima, que también fue aportado por su hermano", concluyó Gil.