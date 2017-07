Crece la angustia de las familias de los pescadores desaparecidos en el Paraná

Un gorro y una linterna

La ciudad de La Paz celebraba ayer su 182° aniversario, pero no toda la comunidad tenía motivos para festejar. Desde hace más de una semana hay dos pescadores que están desaparecidos. Luego del hallazgo de la canoa, sumergida y amarrada a un árbol, crece la zozobra entre los familiares de Roberto Darío Godoy, de 35 años, y Félix Omar Maldonado, de 29: "Estamos esperando cualquier cosa", dijo aAlejandra, la esposa de Maldonado.El jueves de la semana pasada, los dos amigos salieron a ejercer su oficio, pero nunca regresaron. Alejandra recordó la última vez que vio a Félix: "Mi marido salió el jueves a la tarde, después de las 17, que yo salí de la escuela de los nenes. Dijo 'me voy para la isla'. Le pregunté si iba a llevar tabaco y para hacer mates, y me dijo que no, 'vamos y venimos, vamos cerquita'. Pasó el tiempo, pasó y pasó, y tuvimos que hacer la denuncia porque no volvían. Primero fue la hermana de Godoy a Prefectura el sábado, y el domingo a la mañana fuimos las dos juntas".La mujer aseguró que "por más que sea que se iban para comer, iban y volvían, nunca se quedaban, sea madrugada o la hora que sea". Por esto, la preocupación de las familias que piensan que puede haber pasado lo peor.Además, todos descartan que se hayan perdido porque son "pescadores de toda la vida. De perderse no pueden perderse nunca porque conocen isla por isla", afirmó Alejandra. "Y hasta ahora no tenemos ninguna novedad", lamentó.La búsqueda la realiza principalmente el personal de Prefectura Naval Argentina, pero también colaboran los hermanos y demás familiares y amigos de Godoy y Maldonado en sus embarcaciones.Alejandra dijo que su marido "no tenía problemas con nadie, los dos siempre andaban solos, eran compañeros".Como informóayer, la canoa de madera fue hallada a la altura del kilómetro 762,5 del río Paraná, frente al puerto de La Paz. Desde la fuerza naval señalaron que no estaba sobre el canal principal del río, sino que cuando ingresaban sobre los raigones en las islas inundadas donde está el malezal, a unos 20 metros, la hallaron sumergida. El dato de que la misma estaba amarrada a un árbol le sumó incertidumbre a la búsqueda.Además, desde Prefectura se informó que la embarcación de los pescadores fue trasladada al puerto donde se practicaron las pericias correspondientes. En este sentido, se indicó que realizaron una inspección ocular y no se registró ningún signo o rastro de que hubiera sufrido algún accidente náutico, ni tampoco estaba el casco deteriorado.La investigación está a cargo del fiscal de La Paz Santiago Alfieri. Hasta ahora las hipótesis son múltiples, pero de a poco las de extravío o naufragio se van esfumando. Si bien las familias esperan lo peor, no pierden las esperanzas. "Otro día más sin saber nada de vos. Solo te pido que estés donde estés vuelvas como sea, pero volvé. Por favor Dios te pido que los encontremos, todos queremos saber dónde están, danos la fuerza para lo que venga", escribió Alejandra en Facebook y muchos suscribieron el pedido.Luego de que los prefecturianos hallaron la canoa, se dispuso que la misma sea trasladada al puerto de La Paz para las pericias. En el interior de la embarcación encontraron una gorra con visera, un cuello de polar y una linterna, que pertenece a Maldonado. Los demás elementos de trabajo y los dos remos de la canoa no fueron hallados ni dentro de la canoa ni en las inmediaciones. El lugar fue rastrillado en busca de más evidencias.