Muerte de Ángel Romero: Investigan cómo recorrió 1 Km en pantuflas y medicado

En un marco de estricto hermetismo, personal policial de Paraná comenzó a colaborar en los últimos días en una tarea investigativa coordinada desde la Unidad Fiscal del Juzgado de Diamante, con la intención de despejar dudas acerca de las causales de la muerte del octogenario Ángel "Coco" Romero.Se trata del abuelo que padecía Alzheimer y que se encontraba internado en el Hospital Fidanza, en jurisdicción del departamento Diamante, quien fue hallado muerto tres meses después de su desaparición., en avanzado estado de descomposición, en una cava de un campo lindante, que había retenido agua de lluvia y que al secarse dejó a la vista el cuerpo sin vida.Entre marzo y junio, fueron insistentes los reclamos de los familiares de Romero, quienes advertían que no se lo podía haber tragado la tierra,, mencionaban que si bien seguían protocolos de rastrillaje, descreían que el anciano hubiera estado en condiciones de recorrer largas distancias.Fue después del hallazgo de los restos mortales, extremadamente degradados por la putrefacción, que se comenzó con una nueva etapa investigativa.Es en este punto donde comenzó a incursionar con su tarea el médico Daniel Aguirre, del Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Paraná.Según versiones a las que tuvo acceso, la tarea analítica de Aguirre, que no se resumió a una simple necropsia, despertó interrogantes en los fiscales a cargo, los doctores Gilberto Robledo y la doctora Mariana Darrichón.Incluso, el mismo Aguirre viajó a la oficina de la Fiscalía en el juzgado de Diamante para entrevistarse personalmente con los magistrados a cargo de la pesquisa.Cabe recordar quey las prendas que llevaba el cuerpo indicaban que se trataba de Romero.El cuerpo de Romero fue hallado en una zona donde el personal policial ya había realizado un rastrillaje, pero los restos estaban en una cava cubierta con agua y el 26 de junio había quedado a la vista por decantación del líquido.Baqueanos de la zona rural de Ensayo fueron quienes encontraron los restos del cuerpo, y tras avisar a la Policía se confirmó que se trataba de "Coco" Romero, de 84 años., fueron los dichos de familiares del octogenario hasta ese día.Si bien no trascendieron todos los detalles del abanico de dudas que originó que se ordenaran una serie de pericias, una de las principales y más simples sería que a Romero, por su patología,Por este simple detalle, el Fiscal también solicitó días atrás la colaboración de personal policial de la Dirección de Criminalística,Las dudas están abonadas por las serias dificultades que habrían tenido los funcionarios que realizaron el recorrido, para hacerse lugar entre espesa vegetación,