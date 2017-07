A docente le tiraron bombas molotov en la casa para que apruebe a todo un curso

Una profesora de una escuela secundaria fue atacada con dos bombas molotov en su casa en General Pico, La Pampa. Los investigadores creen que los agresores fueron alumnos ya que en el lugar se encontró una nota amenazante en la que exigían que aprobara a todo un curso.Los ataques fueron dos y ambos quedaron registrados por una cámara de seguridad. El primero ocurrió a la 1.30 de la madrugada del sábado y se puede ver que participaron dos adolescentes. El otro sucedió cuatro horas más tarde y se observa a tres personas -también con apariencia joven- con sus rostros cubiertos por capuchas y máscaras.Los atacantes arrojaron en cada hecho una bomba tipo molotov que se estrellaron contra el frente de la casa. Uno de los ataques duró unos dos minutos. Además, arrojaron ladrillazos al garaje, intentaron incendiar una ventana y se treparon para romper la cámara de seguridad, pero no lo lograron.En el lugar, una casa ubicada en cercanías de la esquina de las calles 111 y 26, en el Barrio Norte de General Pico, los agresores dejaron una carta escrita en papel blanco, parte en letra manuscrita y otra en imprenta, con el mensaje: "Aprobá a todas las escuelas privadas o esto no va a ser ni la mitad de lo que te voy hacer hija de puta".En esa vivienda, vive una profesora de un colegio privado de la ciudad. Es esposa de un contador y ex funcionario del gobierno provincial. Pero la identidad de la profesora se mantiene en reserva.Hubo un principio de incendio y daños contra la casa. El fuego fue controlado por una persona que pasaba por el lugar.La fiscal Ivana Hernández, a cargo de la causa, dijo que "hay una denuncia y se está trabajando sobre la misma, es un hecho grave, donde podrían estar involucrados varios menores de edad"."En principio se trataría de una amenaza agravada, sea por coacción o anónima, con la utilización de material explosivo. Con el correr de las horas y con más información al respecto, veremos cómo lo tipificamos. En principio son delitos imputables, queda investigar la edad que puedan llegar a tener quienes están posiblemente involucrados y si por su condición de menores o no, son imputables en este hecho", afirmó."Con la revisión de cámaras de vigilancia privadas y demás se tendrá un posible mayor conocimiento de los hechos, más allá de que quienes han participado, estaban con las caras tapadas o semi tapadas", afirmó la fiscal Hernández.