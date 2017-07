Protesta en la cárcel de Paraná por un espacio común para visitas familiares

Familiares de internos alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná protestaron con quema de cubiertas ante una nueva resolución del Servicio Penitenciario que dispuso un espacio común para las visitas familiares."Quieren meter a todos los presos en un solo salón y no queremos eso porque hay presos que no se llevan bien entre ellos; quieren provocar la violencia entre los mismos internos", denunció ante, una de las mujeres de los presos, Rita Barrios."Que se siga todo como estaba, porque así estábamos bien", exigieron los familiares de los reos frente a la cárcel."En el pabellón que teníamos antes para las visitas, había comodidades, y ahora con ese galpón que quieren hacer, se van a pelear unos con otros. Qué va a pasar si uno de los internos, o alguna criatura termina lastimada", se preguntaron. "Mondragón dice que no se va a hacer cargo de esto", se quejaron las mujeres.En la oportunidad, también reclamaron por las restricciones a las visitas familiares. "No pueden entrar más que la mujer y los hijos de los presos", se quejó una mujer.Denunciaron además el estado de la comida que se les sirve a los internos. "La comida de la cárcel es una asquerosidad, es incomible. Les dan los tapers con comida con mocos y escupidos, con pelos, moscas y cucarachas, defecan las lauchas", reveló una mujer, al tiempo que se quejó porque tampoco les dejan ingresar comida para sus familiares presos.