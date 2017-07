La canoa de los pescadores desaparecidos estaba amarrada en una zona de islas

La canoa que trasladaba a los pescadores que son intensamente buscados desde el jueves, fue hallada amarrada, algo sumergida y en buenas condiciones. "No hay signos de que haya protagonizado un accidente o tenido algún problema", dijeron a El ojo mirador, allegados a la búsqueda.



Roberto Darío Godoy y a Félix Omar Maldonado se fueron de pesca el pasado jueves 6 de julio y el domingo su familia radicó la denuncia porque no habían regresado. Desde ese momento, personal de prefectura, amigos y familiares rastrillaron la zona donde habitualmente pescaban hasta que lograron dar con la embarcación en la que se trasladaban.



Según se indicó, la zona del hallazgo no es un lugar habitual de pesca para los desaparecidos. Ya que estaba en un islote a cincuenta metros del canal y difícil de visibilizar.



"Dentro del bote, también encontraron dos gorros y una linterna, nada más, ni siquiera los remos estaban", comentaron allegados a la búsqueda.



Hasta el momento, no hay novedades de ellos, durante la jornada del jueves continuarán la búsqueda.