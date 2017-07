Una foto en Facebook habría desatado el crimen entre los policías en Tucumán

Un crimen entre dos policías mantiene en vilo a gran parte de la provincia de Tucumán. En las últimas horas surgieron detalles sobre los posibles motivos y el desencadenante del caso en el que una joven oficial de la División Homicidios asesinó a un compañero y luego se pegó un tiro en la cabeza.El hecho ocurrió en la esquina de la avenida Estado de Israel y la calle Bascary, en San Miguel de Tucumán. De acuerdo con el relato de los testigos en el lugar, la oficial ayudante de 30 años Cynthia Benedetti efectuó dos disparos en la espalda a Franco Piqueras, de 25 años y perteneciente a personal transitorio de la División Homicidios, y luego se quitó la vida con un tiro en la cabeza.El crimen ocurrió a plena luz del día y luego de una breve discusión que mantuvieron ambos en la misma esquina.Con el correr de las horas comenzaron a aparecer datos sobre la personalidad conflictiva de la mujer policía, así como de sus antecedentes violentos con otros compañeros de la fuerza. Además, aparecieron detalles sobre la pelea previa al crimen.Según informó el diario local La Gaceta, la fiscal del caso Adriana Giannoni maneja la hipótesis de que una foto de Facebook habría desatado la discusión y el posterior ataque.El mismo lunes, poco después de las 12:30 del mediodía, Piqueras cambió su foto de perfil en su cuenta de Facebook. Reemplazó una en la que se encontraba solo en un patio por otra junto a su mujer Sofía, con quien tenía dos hijos pequeños."Te dije que lo nuestro se había acabado", fue la frase que espetó Piqueras, de acuerdo con el relato de algunos testigos. A lo que la oficial ayudante respondió: "¡No me des la espalda!". Segundos después desenfundó su arma y comenzó a disparar.A los pocos minutos, un vecino de la zona grabó un video con los cuerpos de ambos policías tirados en el suelo y relató a un conocido lo que acababa de suceder: "¿Lo viste? La chica le pegó dos tiros al vago y se pegó un tiro en la cabeza", afirmó, conmocionado.El crimen sacudió a todo el departamento policial de la provincia tucumana. Así, se llevó a revisar el historial de ambos protagonistas de la historia y se detectó que la propia Benedetti había sido denunciada en 2014 también por un compañero policía en un caso muy similar.Un oficial subayudante se presentó en la seccional 11ª de ese entonces y aseguró que Benedetti lo había amenazado con matarlo y suicidarse si ambos no retomaban su vínculo amoroso.El denunciante dijo que Benedetti se había presentado uniformada en la casa que él compartía con su madre. Allí, él le aclaró que sólo podrían seguir siendo amigos en el futuro, pero encontró una reacción desmedida."Ella, lejos de entender que la relación había terminado, sacó el arma reglamentaria y la remontó delante mío, quedando una bala en la recámara. Logré quitarle el arma y tranquilizarla", dijo.Luego, reveló que al día siguiente Benedetti le envió el siguiente mensaje de texto: "No te tironeé el arma por miedo a lastimarte porque ya tenía la bala en la recámara. Me arrepiento de no haberlo hecho en ese momento".En la denuncia, se afirmó que la mujer repitió una y otra vez que mataría al hombre y luego se suicidaría delante de la familia.En su momento, a la mujer policía se le quitó el arma reglamentaria y se le ordenó una pericia psiquiátrica. Sin embargo, un informe presentado cinco meses después por tres especialistas indicó que Benedetti no presentaba rasgos de patología manifiesta y que podía volver a ejercer en la fuerza con un arma en su posesión.La fiscal Giannoni confirmó la citación de los tres profesionales para que expliquen ante la Justicia por qué tomaron la decisión y que presenten todos los detalles sobre la personalidad de la supuesta agresora.